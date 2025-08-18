La Canée : cette ancienne ville de Crète est unique en son genre

Après une journée d’exploration, les tavernes de la ville sont les lieux idéaux pour se détendre. The Well of the Turk est l’un des plus beaux cadres de la ville où prendre son dîner. Situé dans Splantzia, le quartier turc, le restaurant se trouve dans un labyrinthe de rues calmes et de minarets, et son menu évoque 400 ans d’histoire. Parmi ses plats signatures, on retrouve un agneau lentement mijoté, servi avec du couscous, ainsi que des crevettes épicées noyées dans de l’ouzo. La petite touche de plaisir en plus, un dessert offert par la maison, comme c’est souvent le cas en Grèce, accompagné d’un digestif.

L’activité nocturne par excellence, en plus du repas, c’est le shopping. Quand les cieux se parent de rose et d’orange, loin au-dessus de la mer, la rue Sifaka est à faire. Vous y retrouverez des couteaux crétois traditionnels, un symbole ancien d’honneur et d’artisanat passé de génération en génération. Dans les autres allées, d’innombrables boutiques de céramiques et de joailleries vendent savons, huile d’olive et autres produits locaux. To Meli est à ne pas rater : cette boutique vend des herbes séchées à la main dont les parfums embaument encore l’air bien après le coucher du soleil.

Après l’effort, le réconfort : direction Authentico, glacier dans la rue toute proche de Daskalogianni, où bars, cafés et snacks abondent. Ce quartier reste animé jusque tard dans la nuit, avec des prestations de musiques live. Authentico et la rue de Daskalogianni ne sont pas loin de la taverne Adespoto, où les sons des bouzoukis (des luths) emplissent une zone de restauration en plein air forgé par les ruines d'une ancienne maison vénitienne. Au matin, les plus courageux seront récompensés par des bougatsa chauds (une pâte filo fourrée à la crème pâtissière). TROIS INCONTOURNABLES

1. L’ancien port vénitien

Cette promenade bordée de maisons aux couleurs pastel est encore la rue principale de la vieille ville. Remontez la et vous arriverez au phare égyptien, bâti par les Vénitiens avant d’être détruit puis transformé en minaret par les Ottomans, au milieu du 19e siècle.

2. Bougatsa Iordanis

Tout près du port, la plus vieille pâtisserie de La Canée sert tout à la fois des parts de l’histoire grecque et des petits-déjeuners. La première partie de son nom vient des pâtisseries de pâte filo à la crème anglaise qui arrivent sur les tables du pays chaque matin.