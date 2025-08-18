La Canée : cette ancienne ville de Crète est unique en son genre
Forteresses vénitiennes, mosquées ottomanes et pâtisseries familiales vous attendent à La Canée, dans le nord-ouest de la Crète.
Les touristes ont toujours été attirés par la plus grande île de Grèce, tant pour la richesse de son passé que pour la beauté de ses paysages. Ces deux aspects se rencontrent à La Canée. Bâtie sur le site d’une ancienne colonie minoenne fondée en 3650 av. J.-C., cette ville est entourée par les sites naturels les plus impressionnants de Crète. On y retrouve les falaises vertigineuses du parc national des gorges de Samaria et les sables rose d’Elafonisi, régulièrement incluse dans le palmarès des plus belles plages du monde.
La Canée est passée de mains en mains au fil des siècles et, aujourd’hui, son centre historique est ponctué de monuments laissés par les Romains, les Byzantins, les Vénitiens et les Ottomans qui l’ont conquise. Par exemple, la mosquée du 17e siècle de Kioutsouk Hasan, dernier temple rémanant de l’ère turque de la ville. Ses dômes roses sont surveillés par la forteresse de Firkas, érigée pour repousser les navires ennemis quand La Canée était capitale de la Crète, sous la domination vénitienne. Non loin de ces remparts massifs, le musée maritime de Crète livre les secrets du passé nautique de l’île.
Le passé est omniprésent dans la vieille ville de La Canée, mais un récent afflux d’étudiants et de touristes a fait s’épanouir une saveur plus moderne dans le dédale de ses rues. Oinoa, un restaurant intime qui donne sur le port, en est un bon exemple. Les vins crétois locaux sont accompagnés de plats méditerranéens d’avant-garde comme du carpaccio de bœuf et sa crème de mozzarella fumée. C’est un très bon endroit d’où observer le coucher du soleil.
S’y rendre au point du jour, c’est être accueilli par le doux chant des kalimera alors que les freddo cappucinos, une spécialité grecque, sont placés sur les tables qui bordent le port pour le petit-déjeuner. S’ensuivront des plats de fromages crétois et d’épais yaourts recouverts de miel. Il est tentant de passer la première partie de la journée comme un vrai Crétois, en prenant un long déjeuner qui dure jusqu’à midi. Mais les étals de fruits de La Canée vous appellent. Le marché municipal de Chatzimichali Giannari, 4 000 mètres carrés dédiés aux produits, est en rénovation depuis 2022, mais ça n’empêche pas les rues de la ville de vibrer au rythme des visiteurs et des locaux quatre fois par semaine. Les lieux varient, mais les samedis, le marché de la rue Minoos est le plus recherché. Vous trouverez du miel local, des oranges et des nectarines, des lignes de couleurs à perte de vue.
Après une journée d’exploration, les tavernes de la ville sont les lieux idéaux pour se détendre. The Well of the Turk est l’un des plus beaux cadres de la ville où prendre son dîner. Situé dans Splantzia, le quartier turc, le restaurant se trouve dans un labyrinthe de rues calmes et de minarets, et son menu évoque 400 ans d’histoire. Parmi ses plats signatures, on retrouve un agneau lentement mijoté, servi avec du couscous, ainsi que des crevettes épicées noyées dans de l’ouzo. La petite touche de plaisir en plus, un dessert offert par la maison, comme c’est souvent le cas en Grèce, accompagné d’un digestif.
L’activité nocturne par excellence, en plus du repas, c’est le shopping. Quand les cieux se parent de rose et d’orange, loin au-dessus de la mer, la rue Sifaka est à faire. Vous y retrouverez des couteaux crétois traditionnels, un symbole ancien d’honneur et d’artisanat passé de génération en génération. Dans les autres allées, d’innombrables boutiques de céramiques et de joailleries vendent savons, huile d’olive et autres produits locaux. To Meli est à ne pas rater : cette boutique vend des herbes séchées à la main dont les parfums embaument encore l’air bien après le coucher du soleil.
Après l’effort, le réconfort : direction Authentico, glacier dans la rue toute proche de Daskalogianni, où bars, cafés et snacks abondent. Ce quartier reste animé jusque tard dans la nuit, avec des prestations de musiques live. Authentico et la rue de Daskalogianni ne sont pas loin de la taverne Adespoto, où les sons des bouzoukis (des luths) emplissent une zone de restauration en plein air forgé par les ruines d'une ancienne maison vénitienne. Au matin, les plus courageux seront récompensés par des bougatsa chauds (une pâte filo fourrée à la crème pâtissière).
TROIS INCONTOURNABLES
1. L’ancien port vénitien
Cette promenade bordée de maisons aux couleurs pastel est encore la rue principale de la vieille ville. Remontez la et vous arriverez au phare égyptien, bâti par les Vénitiens avant d’être détruit puis transformé en minaret par les Ottomans, au milieu du 19e siècle.
2. Bougatsa Iordanis
Tout près du port, la plus vieille pâtisserie de La Canée sert tout à la fois des parts de l’histoire grecque et des petits-déjeuners. La première partie de son nom vient des pâtisseries de pâte filo à la crème anglaise qui arrivent sur les tables du pays chaque matin.
3. Le lac Kournas
Les plages d’Elafonisi et de Balos méritent l’amour que leur vouent les visiteurs de Crète, mais le lac Kournas, à 45 minutes de voiture de La Canée, est un lieu encore plus paradisiaque. Louez un pédalo et baladez-vous sur ses eaux scintillantes. Aux beaux jours, vous pourriez apercevoir les poissons et les tortues qui nagent en-dessous de vous.
GUIDE DE VOYAGE
Vous pouvez vous rendre facilement de l’aéroport d’Orly à celui de La Canée, en environ 3h30. Il vous faudra ensuite compter 30 minutes de route jusqu’à l’hôtel Fileas Art, le charme de l’hospitalité crétoise dans le cœur de la vieille ville. Une chambre double coûte à partir de 94 € la nuit.
Cet article a initialement paru dans le numéro de septembre 2025 du magazine National Geographic Traveller (UK) en langue anglaise. Il a été rédigé avec l’aide de Fileas Art Hotel.