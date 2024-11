Ce YouTuber a créé une encyclopédie géographique en parcourant 99 pays

Quelle est ta relation avec tes abonnés ?

Ils jouent un rôle essentiel dans la série. Ils m'aident à préparer les vidéos et je n'aurais pas pu réaliser certains épisodes sans leur contribution. Parfois, ils apparaissent même à l'écran. J'ai notamment coprésenté l'épisode sur les Tuvalu avec Keri Ann, qui habite cet État insulaire du Pacifique. Elle voulait être dans l'épisode et je l'ai donc invitée à me rejoindre aux États-Unis. Grâce à Geography Now, j'ai rencontré des milliers de personnes dans le monde entier. Pour moi, c'est une expérience inestimable.

Pourquoi le voyage passionne-t-il autant les réseaux sociaux ?

Les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant. Tous les jours, ces plateformes permettent à des millions de personnes de découvrir toutes sortes de contenus, alors pourquoi ne pas les utiliser à des fins éducatives ? On peut combiner textes et animations pour donner vie aux cartes. Les utilisateurs aiment être divertis et c'est une approche qui peut être adoptée pour l'éducation sur les réseaux sociaux.

Tu as visité 99 pays. Quelle est ton expérience la plus mémorable à ce jour ?

Quand je regarde une carte, je cherche toujours les endroits qui sortent de l'ordinaire. C'est ainsi que j'ai découvert le plus étroit des corridors géographiques reliant trois pays : un couloir togolais large de 130 mètres entre le Burkina Faso au nord et le Ghana au sud. Je suis allé au Togo pour l'épisode de Geography Now consacré au pays et une fois arrivé à la frontière, j'ai demandé au garde la permission de marcher sur cette étroite bande de terre à travers trois pays. Je pense être le premier à avoir documenté cette traversée.

Quels sont tes futurs projets ?