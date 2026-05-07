Japon : à la découverte de la culture des konbini
Avec leurs produits abordables d’une étonnante qualité, les supérettes japonaises sont devenues un incontournable de tout bon voyage au Japon.
Depuis leur arrivée au Japon en 1974, les konbini ont vu leur cote de popularité grimper en flèche auprès de visiteurs à la fois locaux et internationaux.
« Voilà peut-être la meilleure recette Konbini du moment ! », lance Niki Micklem, en glissant la crème aux œufs tremblotante de son pot en plastique dans un gobelet FamilyMart rempli de thé au lait. L'onctueux purin (à prononcer pou-rine) plonge alors dans la boisson caféinée pour y apporter sa touche gluante et sucrée. Debout dans la rue à quelques pas de la supérette tokyoïte, Niki en avale une généreuse gorgée et affiche un sourire extatique. « Pas besoin d'en dire plus », jubile-t-elle au sujet de sa dernière trouvaille culinaire. « FamilyMart vient tout juste de ressortir son incroyable thé au lait, mais honnêtement, c'est encore meilleur avec la crème. »
Sur son compte Instagram NikiEatsJapan, l'influenceuse britannico-japonaise résidant à Tokyo est l'une des représentantes de la tendance dédiée aux encas aussi curieux que délicieux qui garnissent les rayons des konbini et à leurs combinaisons débordantes de créativité. Initialement connus sous le nom de konbiniten, mot-valise issu de la traduction japonaise de l'anglais « convenience store » (supérette), ces commerces de proximité sont devenus un véritable socle de la société japonaise. Environ 56 000 konbini constellent désormais le pays, soit une boutique pour 2 200 habitants. Si la plupart de ces entreprises opèrent à l'international, la sainte trinité rassemble les trois plus grands acteurs : 7-Eleven, FamilyMart et Lawson, dont les néons omniprésents éclairent les coins de rue à toute heure du jour et de la nuit, à la manière d'un temple dédié aux joies de la consommation moderne.
Par rapport aux supérettes, kiosques, stations-service et autres épiceries qui alimentent l'Europe et les États-Unis, l'atout du konbini réside dans la diversité de son offre. Typiquement, une boutique propose autour de 3 000 produits différents, parmi lesquels des gourmandises incontournables comme les tamago sando (sandwich aux œufs), les plateaux bento ou encore les boules de riz façon onigiri, sans oublier les plats chauds phares que sont le poulet frit famichiki ou les buns à la vapeur.
Ces magasins sont les couteaux suisses de la vente au détail. En dehors de l'alimentation, vous y trouverez des places de concert et des billets pour les parcs d'attractions, comme le célèbre musée Ghibli dont les entrées sont distribuées par la franchise Lawson. Il s'y vend également des mangas et du maquillage, ainsi que divers accessoires kawaii, le culte japonais du mignon. Pour les hommes d'affaires étourdis, les konbini proposent également des cravates et garantissent à tous leurs clients un accès permanent à des toilettes impeccables. Dernière tendance à la mode, le prêt-à-porter made in konbini, avec les chaussettes exclusives à rayures bleues et vertes de FamilyMart, dont les ventes explosent depuis qu'elles ont été aperçues aux pieds de l'acteur et ex-chanteur du boys band SMAP, Takuya Kimura.
LA NAISSANCE DES KONBINI
L'enseigne 7-Eleven est la première à s'être installée au Japon en 1974, un concept de supérette ouverte sans interruption importé des États-Unis. Au fil du temps, ces magasins se sont adaptés à la culture japonaise en devenant un point de passage où les locaux pouvaient payer leurs factures, consulter leurs emails grâce au wi-fi gratuit ou s'offrir un plateau bento après une longue journée au bureau. « La plupart sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ; on peut réchauffer la nourriture sur place et il est parfois même possible de s'asseoir », résume Niki.
Né aux États-Unis, 7-Eleven est une supérette ouverte 24 heures sur 24 qui a su tirer parti de l'obsession des Japonais pour ce concept de commerce original.
Grâce à la publicité offerte sur les réseaux sociaux par les aficionados des konbini, comme Niki, et à la hausse du tourisme au Japon, estimée à 33,9 % entre 2019 et 2025, ces établissements attirent tout autant les visiteurs internationaux de nos jours. D'après Ayami Fujise, directeur de l'Office national du tourisme japonais, le pourcentage de voyageurs étrangers s'aventurant dans ces supérettes est passé de 73,9 % en 2019 à 84,1 % en 2024, soit l'augmentation annuelle la plus importante « de toutes les catégories de commerce au détail ».
À ceux qui souhaitent explorer ce monde et ses codes, la plateforme de voyage culinaire ByFood propose depuis 2025 un Tokyo Konbini Hacks Tour, une excursion à pied à la découverte des konbini de Shinjuku, l'un des arrondissements de la capitale japonaise. À travers ses ruelles étroites et emblématiques, où les brochettes de poulet yakitori crépitent sur des étals fumants à la lumière des gratte-ciel, l'expérience d'une heure et demie en petit groupe offre un condensé de l'art du repas au konbini, tout en dévoilant les secrets de combinaison des différents ingrédients pour créer les chimères gastronomiques dont raffolent les réseaux sociaux.
L'ère numérique a grandement contribué à l'émergence des konbini sur la scène internationale. Des pans entiers d'Internet sont ainsi dédiés aux débats passionnés sur l'adresse du meilleur tamago sando, le sandwich à la salade d'œufs richement garnie de mayo japonaise et lovée entre deux tranches de shokupan, un pain de mie au moelleux incomparable généralement dévêtu de sa croûte. Aux yeux du célèbre chef Anthony Bourdain, cette humble gourmandise devenue le produit phare des plus grandes chaînes de konbini était un véritable « coussin d'amour ».
Face au succès de la visite guidée des supérettes tokyoïtes, le cofondateur de ByFood envisage désormais d'étendre l'expérience à d'autres villes japonaises. « C'est l'une des façons les plus abordables de s'immerger dans le quotidien des Japonais », assure-t-il. « De nombreux visiteurs sont surpris de découvrir une telle qualité de nourriture dans une simple supérette. Le concept semble familier, mais son exécution est tout à fait unique, ce qui en fait une expérience à la fois accessible et mémorable. »
GRANDS NOMS ET RONDE DES SAISONS
La saisonnalité de l'offre est un autre plaisir du repas au konbini. En hiver, vous pourrez vous y réchauffer en dégustant un oden, le pot-au-feu à la mode japonaise, alors que la saison estivale laisse place à de rafraîchissantes coupes de kakigōri, une glace finement râpée puis arrosée de lait condensé et de sirops de fruit aux couleurs éclatantes. Les boutiques reçoivent des livraisons pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, ce qui garantit la fraîcheur exceptionnelle des produits tout au long de la journée.
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Des onigiri au gâteau basque, les rayons des konbini débordent de délicatesses en tout genre.
Des collaborations de haut vol et des éditions limitées ponctuent également les allées colorées et soigneusement organisées. En 2023, le tout premier restaurant de ramen étoilé au monde, Tsuta, a ainsi créé une gamme de nouilles soba à la truffe en collaboration avec 7-Eleven, alors que la marque de friandises Black Thunder s'associe régulièrement à la chaîne pour proposer des saveurs exclusives, comme la barre glacée Black Thunder Excellent et ses fèves de cacao premium. « Chaque chaîne a sa propre identité », indique Serkan, en expliquant que Lawson se spécialise dans les desserts haut de gamme alors que FamilyMart multiplie les collaborations, « comme le récent partenariat de l'enseigne avec le célèbre restaurant Onigiri Bongo pour perfectionner ses onigiris. » Niki préfère quant à elle se tourner vers 7-Eleven pour les onigiris, ces boules de riz enveloppées dans une feuille d'algue et garnies de thon-mayo, de saumon grillé ou de haricots rouges sekihan. « Le riz a une belle texture et il y a un bon rapport riz-garniture », déclare-t-elle.
En entrant dans un FamilyMart, attendez-vous à être envoûté par le doux parfum du poulet frit qui attend sagement son heure dans les vitrines chauffantes situées à proximité de l'entrée. Après avoir cédé à la tentation et suivi ses effluves, vous voilà nez à nez avec une montagne de famichiki, ces cuisses de poulet désossées et dorées à la perfection. Servi dans son étui en papier signature, cet encas des plus instagrammables fait l'objet d'un culte célébré tout au long de l'année à travers diverses déclinaisons, du teriyaki au miso en passant par la régressive farce au fromage. À moins de 2 € la pièce, le généreux famichiki est le choix idéal pour se remplir l'estomac sans se vider le porte-monnaie, tout comme tant d'autres produits des konbini.
LA CRÉATIVITÉ À L'HONNEUR
Si Niki admet que le famichiki de FamilyMart est à la hauteur de sa réputation, son choix personnel se porte plutôt sur l’interprétation du poulet frit selon Lawson, le parichiki, moins salé que ses concurrents. « L'intérieur est toujours aussi juteux, mais l'extérieur est un peu plus croustillant », indique Niki, en ajoutant que l'association du parichiki de Lawson et du tamago sando de FamilyMart permet d'atteindre un état de jouissance proche de l'ivresse. Le sandwich offre un « bon rapport pain-garniture, ainsi qu'une texture agréable et crémeuse avec une pointe de moutarde. »
Les konbini s'apparentent aux deli américains, où l'acheteur peut également se restaurer sur place, un concept à la croisée de l'épicerie et du traiteur qui émerge peu à peu en France.
Grâce à la diversité de leur offre alimentaire, les konbini encouragent une approche créative avec une multitude de combinaisons, poursuit Niki. « J'adore essayer de nouveaux produits et imaginer des recettes en associant des choses simples. » L'enthousiasme du Japon pour les spécialités saisonnières se traduit par une évolution constante des possibilités. « Ces entreprises savent parfaitement ce que veulent les consommateurs, ce qui explique leur succès auprès des locaux et des touristes », conclut-elle. Parmi les combinaisons les plus appréciées, citons notamment le pizza sand associé au famichiki, un sandwich façon pizza dans lequel est glissé le fameux poulet frit pour un résultat proche du chicken parmesan acclamé outre-Atlantique, ou encore les nouilles instantanées gratinées au fromage américain, le plat phare des noctambules.
De retour à la maison, que faire pour combler le manque du konbini ? Pourquoi ne pas s'offrir un exemplaire de Konbini : Les recettes et produits emblématiques des célèbres supérettes japonaises de Brendan Liew et Caryn Ng pour recréer l'abondance de plats à emporter directement dans votre cuisine. Rien de tel que la préparation de brioches chukaman et leur savoureuse farce mêlant porc et oignons pour être, le temps d'un repas, à nouveau transporté au Japon. Vous pourriez même ressentir une certaine nostalgie, celle d'un simple café servi par une machine ou d'un refrain qui égaye les allées, autant de signes de la prouesse réalisée par les konbini aux quatre coins (de rue) du pays : relever le quotidien d'un soupçon de magie.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.