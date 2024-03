Ces îles européennes sont de véritables musées à ciel ouvert

Vous avez arpenté Pompéi et ses ruelles arrachées à la cendre. Vous avez gravi les marches qui mènent à l'éblouissante acropole d'Athènes. Vous avez également assisté, les yeux brillants, au lever de soleil sur Stonehenge un jour de solstice. Les merveilles historiques de l'Europe ne déçoivent jamais. Ces vestiges d'un autre temps ont aidé les universitaires de toutes les disciplines à comprendre le monde dans lequel nous vivons, comme cette nature morte peinte à Pompéi il y a plus de 2 000 ans dont la ressemblance avec la célèbre pizza italienne a bouleversé les anthropologues de l'alimentation, ou ces outils en pierre âgés de 700 000 ans découverts dans une mine de charbon à l'extrême sud du Péloponnèse l'été dernier.

En raison de leur isolement géographique naturel, les îles sont bien souvent le théâtre d'une évolution particulièrement florissante, en témoignent Madagascar et son oiseau-éléphant, sorte d'autruche géante disparue il y a plus de mille ans. Partant de ce constat, il suffit alors d'un soupçon de licence artistique pour appliquer la théorie à l'Homme et découvrir que les îles européennes abritent des civilisations à part entière ayant mené pendant des siècles une existence prospère où la gastronomie, l'art, la musique et la langue se distinguaient en tout point de leurs homologues continentaux.

Que ce soit à travers leur histoire militaire, culinaire, artistique ou naturelle, chacune de ces destinations regorge de surprises pour le voyageur.

1. MALTE

Histoire moderne



Difficile de séparer Malte de son histoire militaire tant l'île a subi pendant des siècles les assauts des envahisseurs bien décidés à tirer profit de sa situation géopolitique avantageuse. Malgré tout, les Maltais ont protégé avec fierté leur identité culturelle. Des 150 ans de colonisation britannique, il ne reste que la conduite à gauche, quelques boîtes aux lettres rouge vif qui offrent un contraste étonnant avec le style autrement baroque de La Valette, la capitale, ou encore l'anglais qui compte parmi les langues officielles de l'île, mais les appels passionnés à faire renaître le maltais ont abouti à sa restauration en tant que langue nationale en 1934.

Le maltais est une ancienne langue sémitique probablement dérivée de l'arabe sicilien, avec un grand nombre de mots empruntés à d'autres langues. Les linguistes prendront plaisir à laisser traîner l'oreille le matin venu dans les cafés ou les boulangeries, où de nombreux mots familiers ponctuent les conversations. Fondé au 19e siècle, le Caffe Cordina est l'endroit idéal pour se livrer à cette activité, en dehors de la haute saison. Les visiteurs peuvent découvrir l'histoire militaire de Malte au musée national de la guerre.

Rares sont les périodes de l'année où les Maltais n'ont pas trouvé prétexte à célébration, mais les passionnés d'histoire moderne pourront opter pour les festivités du 21 septembre qui commémorent l'indépendance de l'État insulaire obtenue en 1964 au prix d'une lutte acharnée. Des cérémonies sont organisées à la cathédrale Saint-Jean de La Valette et sur le parvis de l'église Saint-Publius à Floriana. Consultez le site Web de l'office du tourisme pour découvrir le calendrier des différents événements.

La Pjazza Teatru Rjal est un lieu incontournable de La Valette. Avant que la Luftwaffe ne détruise la structure initialement construite en 1877 par Edward Middleton Barry, architecte de la Royal Opera House de Londres, le bâtiment comptait parmi les plus emblématiques et majestueux de la capitale. De nos jours, les ruines de l'ancien opéra sont éclairées d'une douce lueur orangée à la tombée de la nuit et cette atmosphère chaleureuse rehausse les spectacles donnés dans le nouveau théâtre à ciel ouvert.

Comment s'y rendre : De nombreux vols desservent chaque jour La Valette depuis les aéroports français. Dans le cœur historique de la capitale se trouve la Casa Rocca Piccola, un palais du 16e siècle qui propose plusieurs chambres authentiques à la location.

2. ÎLE DE SKYE, ÉCOSSE

Histoire musicale



Tout le monde connaît la harpe, mais qui a déjà entendu parler de sa lointaine cousine, la lyre ? Pour le lecteur averti, cet instrument à cordes évoquera certainement la civilisation sumérienne et le Moyen-Orient, notamment l'actuel Irak où des fragments de lyres âgés de 4 500 ans ont été découverts en 1929. Dans ce cas, ne serait-il pas surprenant d'apprendre qu'une lyre à peine 500 ans plus jeune ait été mise au jour à quelques pas de là… sur l'île de Skye en Écosse ? Une chose est sûre : en 2012, cette découverte n'a pas manqué de faire vibrer le cœur des insulaires dont l'histoire est intimement liée à une tradition musicale qui fait la part belle aux instruments à cordes.

De nos jours, ce sont plutôt les joueurs de violon, d'accordéon et de cornemuse qui enchaînent les concerts dans les nombreuses salles de l'île, autant de musiciens engagés à défendre férocement leurs racines celtiques. Vous pourrez assister à une foule de représentations à l'occasion du Skye Live, le festival annuel de l'île qui offre des heures de mélodies écossaises traditionnelles sur lesquelles danser ou chanter, bien souvent en gaélique. En dehors de ces concerts, vous pourrez également vous joindre aux bals écossais, les céilithe ; déguster l'élixir national, le Scotch whisky ; et profiter de la vue sensationnelle sur l'Old Man of Storr, l'immense rocher emblématique de l'île qui domine au loin la baie de Raasay.

L'île de Skye a toujours été synonyme de folklore. Depuis la nuit des temps, la beauté naturelle de l'île offre aux conteurs le décor idéal pour ancrer leurs histoires, au fil de l'eau enchantée des Fairy Pools ou au pied de l'éternel Old Man of Storr. D'après la légende, Skye était autrefois le territoire des géants où régnait un roi à la triste réputation ; à sa mort, la terre aurait avalé son corps tout entier, ne laissant dépasser du sol que son pouce… ou une partie plus intime selon la version. L'agence Rabbie's propose des circuits d'un ou plusieurs jours à la découverte des mythes et légendes qui entourent l'île de Skye et ses paysages.