Rwanda : assistez à la réintroduction de la faune dans le parc national de l’Akagera

Safaris en bateau : un réseau complexe de lacs, rivières et marais recouvre l’Akagera sur un tiers de sa surface. Partez pour une virée en bateau un matin, un après-midi ou au crépuscule sur les eaux lisses du lac Ihema, plus grand des dix lacs de l’Akagera et véritable nid à crocodiles et à hippopotames. N’oubliez pas vos jumelles, car le lac est également un lieu de choix pour observer les oiseaux ; il attire ibis, becs-en-sabot du Nil et martins-pêcheurs huppés, entre autres espèces. Les visiteurs séjournant au Wilderness Magashi Peninsula ont aussi accès à des sorties en bateau sur le lac Rwanyakazinga.

Vol en montgolfière : survolez les plaines verdoyantes et les voies navigables sinueuses de l’Akagera et tentez d’apercevoir les troupeaux de zèbres et de girafes depuis le ciel. En 2022, Royal Balloons a lancé les premières excursions en montgolfière au sein de l’Akagera. Actuellement, l’entreprise exploite deux ballons pouvant transporter chacun quatre à six personnes à près de 1 000 mètres d’altitude. Pour cela, il faudra toutefois se lever de bonne heure ; le rendez-vous est fixé au lever du soleil à la porte sud. De retour à terre, savourez un petit-déjeuner au point culminant du parc.

Safari à pied : abandonnez toute motorisation et allez explorer l’Akagera à pied. Les safaris pédestres, en général guidés par des rangers, offrent une manière intime de découvrir la brousse et permettent de se déplacer silencieusement et de rester à l’affût de tout signe ou son subtil. Mettez-vous en quête des indices (traces ou excréments d’animaux) que l’on cherche traditionnellement pour pister la faune. La Ruzizi Tented Lodge et les deux camps de Magashi proposent différents types de balades guidées aux visiteurs, et désormais les hôtes du camp de Karenge peuvent également se joindre à des rangers à l’occasion d’un trek matinal pour aller à la rencontre des rhinocéros blancs dans le cadre de leur travail de suivi de la population de rhinocéros introduite dans le parc en 2025.

QUAND PARTIR ?

Situé juste au sud de l’équateur, le Rwanda jouit de températures modérées et cela vaut aussi pour le parc national de l’Akagera. Les températures en journée varient entre 22 et 27°C, tandis que les températures matinales et nocturnes peuvent descendre jusqu’à 16°C.

Le Rwanda connaît de forts épisodes pluvieux, ce qui peut compliquer l’observation des animaux. Évitez de visiter le parc durant les mois particulièrement pluvieux de mars à mai et de novembre à décembre. Les fortes précipitations rendent les routes du parc difficiles à pratiquer. Beaucoup d’animaux se cacheront et seront difficiles à apercevoir dans les hautes herbes. Les meilleures périodes pour visiter l’Akagera sont les saisons sèches du pays, généralement de juin à septembre et de janvier à février. Un ciel dégagé est toujours préférable pour un safari et la saison sèche est synonyme d’herbe plus courte et donc de meilleure visibilité de la faune.

OÙ MANGER ?

Le lieu et la composition de vos repas dans le parc national de l’Akagera dépend de votre mode d’hébergement. Si vous campez, prévoyez des en-cas et des provisions pour vos repas. Les aires de campement sont équipées de grills pour la cuisson. Dans le parc, les options pour manger de la nourriture préparée sont limitées, bien qu’il y ait un café proposant des collations simples et du café au poste principal du parc, ainsi qu’un café au camp Mihindi, au nord, où une ancienne maison de recherche a été transformée en café. Certains lodges, comme l’Akagera Game Lodge et le Ruzizi Tented Camp, peuvent préparer des déjeuners pour les hôtes qui ne dorment pas là, mais il est nécessaire d’appeler à l’avance.

Les camps de brousse haut de gamme sont généralement en pension complète, tous les repas seront donc inclus. Les lodges « tout compris » préparent également des petits déjeuners tôt le matin et des repas à emporter pour les safaris en véhicules. Au menu, des plats préparés par des chefs inspirés par les saveurs locales au camp Magashi, ou des choses plus simples et non incluses dans des endroits moins chers comme le Rhino Lodge.