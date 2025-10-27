Rwanda : assistez à la réintroduction de la faune dans le parc national de l’Akagera
Lions, rhinocéros blancs et girafes ont été réintroduits dans un parc presque totalement dévasté lors de la guerre civile rwandaise. Découvrez comment planifier votre voyage pour tenter d’apercevoir les "Big Five".
Le parc national de l’Akagera abrite plus de 500 espèces d’oiseaux en plus des animaux des Big Five.
La brume s’accroche aux collines de Mutumba, tandis que les lacs et rivières serpentent à travers une savane tentaculaire parsemée d’acacias. Dans le parc national de l’Akagera, refuge naturel situé dans le nord-est du Rwanda où la vie sauvage ne va pas sans résilience, l’aventure attend à chaque détour.
Créé en 1934, le parc national de l’Akagera a été presque totalement dévasté lors de la guerre civile rwandaise dans les années 1990. Après la guerre, alors que les populations déplacées réinvestissaient le parc, la zone protégée dédiée à la faune et à la flore a rétréci et le braconnage a explosé. Mais en 2010, un partenariat transformateur scellé entre l’association African Parks et l’Office rwandais de développement (RDB) a offert une nouvelle chance à Akagera.
En quinze ans de partenariat, les écosystèmes et la faune de l’Akagera ne sont pas seulement rétablis, ils s’épanouissent. Désormais, le parc est la plus grande zone humide protégée d’Afrique centrale. Des espèces autrefois disparues y ont été réintroduites et désormais, rhinocéros blancs, lions, éléphants et girafes sillonnent les plaines revitalisées du parc. Après le transfert réussi de trente rhinocéros blancs depuis l’Afrique du Sud en 2021, soixante-dix rhinocéros blancs supplémentaires en provenance du même pays ont été réinstallés dans l’Akagera en juin 2025. Actuellement soumis à la surveillance attentive des gardes du parc, ces rhinocéros seront à terme intégrés dans le parc et contribueront à l’enrichissement de la population animale du site.
Alors que l’Akagera continue de se développer et est en train de devenir un pôle continental de la conservation animale, les infrastructures du parc évoluent elles aussi : on a récemment rénové le camp du Karenge Bush et l’on inaugurera fin 2025 le Wilderness Magashi Peninsula, un camp de brousse haut de gamme. L’Akagera accueille des visiteurs de tous horizons pour explorer ses paysages en toute quiétude, sans les voitures et les foules des destinations de safari voisines. Le plus grand parc national du Rwanda a su préserver son authenticité dans sa renaissance et sa nature sauvage accessible et intacte, à l’abri du surtourisme, incarne une harmonie parfaite.
QUE FAIRE DANS LE PARC ?
S’étirant sur 1 120 km², l’Akagera est un paradis terrestre pour les aventuriers adeptes de la nature. Partez à la recherche du Big Five des animaux et vous croiserez aussi des impalas, des zèbres et des cobes à croissant parcourant les prairies, les zones humides, les forêts et les lacs du parc. N’oubliez pas de lever les yeux au ciel : le parc abrite également 500 espèces d’oiseaux environ.
Safaris en voitures, jour et nuit : partez pour un safari classique en voiture à travers les collines ondoyantes et la végétation luxuriante de l’Akagera. La faune y est la plus active à l’aube et au crépuscule. Parcourez les pistes cahoteuses en solitaire ou bien attachez-vous les services d’un ranger au poste principal du parc pour vous accompagner. Certains lodges proposent des safaris pour leurs hôtes. Une fois que vous aurez exploré le parc de jour, vivez l’Akagera de nuit. Lors des safaris nocturnes, le parc s’anime : léopards, hyènes, galagos, mangoustes et engoulevents ne sont que quelques-unes des nombreuses espèces qui ont la permission de minuit.
En 2022, j’ai visité le parc national de l’Akagera lors d’un voyage d’études afin d’en apprendre davantage sur l’impact de l’organisation de conservation à but non lucratif African Parks. Le parc national de l’Akagera est géré par African Parks en partenariat avec le Rwanda Development Board depuis 2010. Avant que African Parks n’en prenne la gestion, le parc national de l’Akagera faisait face à d’importants défis, notamment le braconnage généralisé, la perte d’habitat et l’extinction de plusieurs espèces clés. Autrefois sanctuaire florissant pour la faune, le parc avait beaucoup souffert des conséquences du génocide rwandais de 1994, l’empiètement humain et la chasse illégale ayant décimé ses populations animales.
La gestion collaborative du parc, en partenariat avec les communautés et les gouvernements locaux, est largement considérée comme un succès grâce à une augmentation significative des populations animales, une réduction du braconnage et une hausse du tourisme. Aujourd’hui, l’Akagera abrite plusieurs espèces clés, notamment des rhinocéros et des éléphants.
Les animaux des plaines, comme les girafes et les zèbres, se rassemblent sur la plaine de Kilala pour la sécurité qu’offre le nombre pendant la nuit.
Safaris en bateau : un réseau complexe de lacs, rivières et marais recouvre l’Akagera sur un tiers de sa surface. Partez pour une virée en bateau un matin, un après-midi ou au crépuscule sur les eaux lisses du lac Ihema, plus grand des dix lacs de l’Akagera et véritable nid à crocodiles et à hippopotames. N’oubliez pas vos jumelles, car le lac est également un lieu de choix pour observer les oiseaux ; il attire ibis, becs-en-sabot du Nil et martins-pêcheurs huppés, entre autres espèces. Les visiteurs séjournant au Wilderness Magashi Peninsula ont aussi accès à des sorties en bateau sur le lac Rwanyakazinga.
Vol en montgolfière : survolez les plaines verdoyantes et les voies navigables sinueuses de l’Akagera et tentez d’apercevoir les troupeaux de zèbres et de girafes depuis le ciel. En 2022, Royal Balloons a lancé les premières excursions en montgolfière au sein de l’Akagera. Actuellement, l’entreprise exploite deux ballons pouvant transporter chacun quatre à six personnes à près de 1 000 mètres d’altitude. Pour cela, il faudra toutefois se lever de bonne heure ; le rendez-vous est fixé au lever du soleil à la porte sud. De retour à terre, savourez un petit-déjeuner au point culminant du parc.
Safari à pied : abandonnez toute motorisation et allez explorer l’Akagera à pied. Les safaris pédestres, en général guidés par des rangers, offrent une manière intime de découvrir la brousse et permettent de se déplacer silencieusement et de rester à l’affût de tout signe ou son subtil. Mettez-vous en quête des indices (traces ou excréments d’animaux) que l’on cherche traditionnellement pour pister la faune. La Ruzizi Tented Lodge et les deux camps de Magashi proposent différents types de balades guidées aux visiteurs, et désormais les hôtes du camp de Karenge peuvent également se joindre à des rangers à l’occasion d’un trek matinal pour aller à la rencontre des rhinocéros blancs dans le cadre de leur travail de suivi de la population de rhinocéros introduite dans le parc en 2025.
QUAND PARTIR ?
Situé juste au sud de l’équateur, le Rwanda jouit de températures modérées et cela vaut aussi pour le parc national de l’Akagera. Les températures en journée varient entre 22 et 27°C, tandis que les températures matinales et nocturnes peuvent descendre jusqu’à 16°C.
Le Rwanda connaît de forts épisodes pluvieux, ce qui peut compliquer l’observation des animaux. Évitez de visiter le parc durant les mois particulièrement pluvieux de mars à mai et de novembre à décembre. Les fortes précipitations rendent les routes du parc difficiles à pratiquer. Beaucoup d’animaux se cacheront et seront difficiles à apercevoir dans les hautes herbes. Les meilleures périodes pour visiter l’Akagera sont les saisons sèches du pays, généralement de juin à septembre et de janvier à février. Un ciel dégagé est toujours préférable pour un safari et la saison sèche est synonyme d’herbe plus courte et donc de meilleure visibilité de la faune.
OÙ MANGER ?
Le lieu et la composition de vos repas dans le parc national de l’Akagera dépend de votre mode d’hébergement. Si vous campez, prévoyez des en-cas et des provisions pour vos repas. Les aires de campement sont équipées de grills pour la cuisson. Dans le parc, les options pour manger de la nourriture préparée sont limitées, bien qu’il y ait un café proposant des collations simples et du café au poste principal du parc, ainsi qu’un café au camp Mihindi, au nord, où une ancienne maison de recherche a été transformée en café. Certains lodges, comme l’Akagera Game Lodge et le Ruzizi Tented Camp, peuvent préparer des déjeuners pour les hôtes qui ne dorment pas là, mais il est nécessaire d’appeler à l’avance.
Les camps de brousse haut de gamme sont généralement en pension complète, tous les repas seront donc inclus. Les lodges « tout compris » préparent également des petits déjeuners tôt le matin et des repas à emporter pour les safaris en véhicules. Au menu, des plats préparés par des chefs inspirés par les saveurs locales au camp Magashi, ou des choses plus simples et non incluses dans des endroits moins chers comme le Rhino Lodge.
OÙ LOGER ?
Les visiteurs du Wilderness Magashi peuvent prendre part à des safaris, à des virées en bateau et à des randonnées dans la nature.
Camp de Karenge Bush : rénové et rouvert en mai 2025, le camp de Karenge Bush dispose de sept tentes en toile situées dans les plaines de Kilala. Ce camp discret (avec salles de bains et douches privatives) offre un hébergement confortable dans la nature de l’Akagera, avec un foyer extérieur et une tente de restauration. Des safaris et des excursions de nuit animés par des membres de la communauté locale sont disponibles moyennant un supplément.
Ruzizi Tented Lodge : le Ruzizi Tented Lodge chevauche la forêt et les rives du lac Ihema. Des passerelles en bois serpentent entre les figuiers et les palmiers où des vervets aiment jouer et relient neuf tentes confortables alimentées à l’énergie solaire ainsi qu’une vaste terrasse commune offrant un panorama sur le lac. Des safaris guidés de jour comme de nuit, des visites communautaires, des excursions en bateau et de la pêche sont proposés ; tous les repas sont inclus.
Wilderness Lodges Magashi : en 2019, Wilderness Magashi a ouvert dans la réserve isolée de Magashi, dans le nord du parc de l’Akagera. Là se trouve l’une des plus fortes concentrations de faune du parc. Le premier campement de luxe de l’Akagera comprend une grande salle commune combinant matériaux naturels et mobilier vert pour se fondre dans la forêt environnante.
Fin 2025, le Wilderness Magashi Peninsula ouvrira sur les rives du lac Rwanyakazinga. Partez en voiture ou à pied sur les traces des animaux, pique-niquez ou naviguez sur le lac, participez à des activités communautaires (notamment à une cérémonie de fumage du lait) et cherchez des constellations depuis des lits d’observation dédiés. Les deux camps fonctionnent à l’énergie solaire et les prix sont « tout inclus ».
Rhino Lodge : des tentes et unités indépendantes ponctuent la brousse du Rhino Lodge, à quelques minutes en voiture de l’entrée sud du parc. Les toits de chaume, les murs en terre et en pierre et le mobilier en bois reflètent l’esthétique locale dans ce lodge simple et propre. Les vastes espaces extérieurs surplombant le lac Ihema, où se trouve notamment un terrain de beach-volley, sont idéaux pour se détendre après une journée de safari.
Le Wilderness Magashi Peninsula ouvrira sur les rives sur lac Rwanyakazinga fin 2025.
Terrains de camping : que vous voyagiez avec un budget serré ou que vous préfériez planter votre tente sous les étoiles, le parc national de l’Akagera propose quatre campings abordables. Muyumbu et Shakani se trouvent dans la partie sud du parc, tandis que Mutumba et Mihindi se trouvent dans la partie nord. Les installations y sont élémentaires (grills et sanitaires), mais une nuit en immersion à vibrer avec la brousse ne s’oublie pas.
SE DÉPLACER
À moins d’entrer au Rwanda par voie terrestre depuis un pays voisin, les voyages vers le parc national de l’Akagera débuteront à Kigali. L’aéroport international se trouve à une vingtaine de minutes de route de la capitale. Des vols directs existent au départ de Paris, Bruxelles, Amsterdam, Londres, Dubaï et Istanbul. D’autres liaisons devraient voir le jour après l’achèvement de l’extension de l’aéroport international de Kigali, prévu pour 2028.
La voiture est le moyen de déplacement le plus simple pour se rendre au parc de l’Akagera. Des bus partent de la gare principale de Kigali à destination des villes voisines de Kayonza et de Kibungo, mais il faudra ensuite trouver un moyen de transport supplémentaire pour atteindre le parc et le visiter. À Kigali, plusieurs agences proposent de louer des véhicules à conduire soi-même et des voitures avec chauffeur et guide. La route de Kigali à l’entrée sud de l’Akagera prend trois heures environ et l’on ne compte pas les heures que l’on peut passer sur les routes du parc lui-même.
Les 4x4 sont recommandés pour circuler sur les pistes de terre accidentées. Les véhicules avec grandes fenêtres ou toit ouvrant optimisent l’observation des animaux et permettent de prendre des photos de la faune beaucoup plus facilement.
Partez avec Nat Geo : des Expéditions National Geographic peuvent vous emmener au parc national de l’Akagera. Explorez l’itinéraire « Journeys: Legendary Wildlife of Rwanda & Kenya » et d’autres ici.
Alicia Erickson est journaliste. Elle est née à Seattle et a grandi un peu partout dans le monde. Elle couvre des sujets ayant trait au tourisme responsable, à l’aventure en plein air, aux traditions culinaires et à l’aspect humain des conflits. En plus de son travail de journaliste, elle s’attelle à l’écriture de plusieurs livres. Lorsqu’elle n’est pas en transit dans les avions et dans les aéroports, on peut la trouver en train de voyager à un rythme lent dans les régions montagneuses.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.