Voyage : où partir pour bien commencer l'année ?

Alors que le monde se remet doucement des excès de fin d'année, janvier est la période idéale pour voguer vers de nouveaux pâturages. Après les fêtes et leurs incontournables dépenses, les prix exécutent un délicieux plongeon et la foule se disperse.

Aux premières heures de l'hiver, il n'y a pas que nuit et ennui à découvrir dans les contrées les plus froides. Les aurores boréales illuminent le ciel du Grand Nord, les skieurs dévalent les pentes cotonneuses des Alpes, du Canada et des États-Unis, la neige s'empare de l'Europe pour vous offrir un séjour enchanté au cœur de villes comme Prague, Vienne ou Budapest dont les ruelles pavées se couvrent d'un voile blanc.

Si vous préférez troquer le blues de l'hiver pour une cure de vitamine D, la Patagonie est le terrain de jeu rêvé pour la randonnée, alors que les Caraïbes et l'Amérique Centrale offrent un climat chaud et généralement sec avec une foule d'activités nautiques allant de la plongée aux excursions à la poursuite des dauphins. Si des pays comme l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie peuvent devenir étouffants à cette époque de l'année, la majeure partie du Sud-Est asiatique se prélasse sous un ciel bleu et des températures plus clémentes.

1. ÉTHIOPIE

Pendant l'hiver, le mercure descend suffisamment pour explorer l'un des recoins les plus extraterrestres de la Terre. Située dans le nord de l'Éthiopie, la dépression du Danakil est l'un des endroits les plus chauds, secs et bas de la planète, avec ses lacs salés, ses sources acides aux reflets fluorescents, ses bassins de lave et un nombre démesuré de volcans en activité. Lorsque la pluie se fait plus douce en janvier, les routes se défont de leur boue et la vallée d'Omo redevient accessible. Réservez une visite responsable avec un guide local pour découvrir ces vastes terres marécageuses où vivent de nombreuses tribus.