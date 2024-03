Où séjourner à Las Vegas ?

L’offre d’hôtels à Las Vegas est tout simplement ahurissante : vous aurez le choix entre des monuments nationaux dominant l’horizon de la ville et comptant plus de 5 000 chambres, généralement situés à quelques encablures des néons, des artistes de rue, des machines à sous et des rockstars du Strip, et des adresses chics à l’écart de l’agitation. Downtown Las Vegas, le quartier où se trouve Fremont Street, se situe à environ 20 minutes du Strip en voiture ; là-bas, les voyageurs peuvent s’adonner aux jeux d’argent dans des casinos plus classiques et boire un verre dans de véritables dive bars, l’endroit idéal pour observer les gens.

1. THE CONRAD AU RESORTS WORLDS

Idéal pour : les gourmets curieux

Resorts World, l’un des derniers casinos géants à avoir ouvert sur le Strip, compte 3 500 chambres réparties entre trois enseignes Hilton. The Conrad est l’option de milieu de gamme, offrant le meilleur rapport qualité/prix. Si ses chambres, dont la plupart donnent sur la ville, sont modernes et grandioses, c’est par son offre de restauration unique qu’il se démarque. Dans son food court Famous Foods, vous pourrez notamment déguster des plats malaisiens comme le kuey teow (des nouilles de riz sautées) ou encore un roti canai (pain plat indien), des grillades à la texane ou encore du poulet frit comme à Nashville. Si vous souhaitez vous faire un petit plaisir, optez pour Wally’s et sa cuisine californienne à associer avec l’un des 3 000 vins à la carte, ou encore les plats italiens de la cheffe Nicole Brisson au Brezza. Chambres à partir de 167 $ (154 €).

Idéal pour : les amateurs de glamour

Vous aurez l’impression d’être une star de cinéma dès votre arrivée au Cosmopolitan, situé en plein milieu du Strip. À l’avant de l’hôtel et en son centre, dans un énorme chandelier de plus de deux millions de cristaux, se trouve le Chandelier Bar, réparti sur trois niveaux. L’établissement abrite aussi le Marquee Nightclub et Dayclub, où viennent jouer quelques-uns des meilleurs DJ de la ville.

Dans l’ensemble du complexe, vous trouverez des œuvres novatrices, des speakeasies cachés et des surprises visuelles, à l’instar des colonnes à écran du hall sur lesquelles les œuvres exposées changent régulièrement. Les chambres, décorées de tissus à motifs audacieux et disposant des seuls balcons de Sin City donnant sur le Strip, sont aussi un cran au-dessus de celles que l’on trouve habituellement dans la ville. Chambres à partir de 120 $ (110 €).

Idéal pour : les petits budgets