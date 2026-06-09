Comment profiter d’un week-end à Toronto, avec ou sans billet pour la Coupe du monde
Toujours animée l’été, Toronto vibrera cette année au rythme de la Coupe du monde de football. Voici comment profiter d’un week-end dans la ville la plus cosmopolite du Canada.
Le panneau Toronto (Toronto Sign en anglais), décoré aux couleurs de la Coupe du monde de la FIFA, est visible à Nathan Phillips Square.
Il y a peu d'endroits aussi parfaits que Toronto pour accueillir les plus grands matches de la Coupe du monde. La ville la plus cosmopolite du Canada, qui compte 250 communautés culturelles et où l'on parle plus de 160 langues, abrite 3 millions d'habitants, dont la plupart ont immigré dans le pays au cours des deux dernières générations. Et, comme l'hiver semble souvent durer huit mois, l'été est toujours une fête dans cette ville.
En juin et juillet cette année, environ 300 000 visiteurs venus du monde entier sont attendus à Toronto, juste à temps pour la 23e édition de cette grande compétition sportive. Préparez-vous à vivre une fête d'une ampleur exceptionnelle, animée par des supporters locaux à qui leurs parents ont transmis à la fois l'amour du jeu et l'art de partager leurs allégeances entre leur terre d'origine et leur pays d'accueil.
C'est au Toronto Stadium, rebaptisé pour la Coupe du monde mais toujours connu des locaux sous le nom de BMO Field, dans le quartier de Liberty Village, qu'aura lieu l'essentiel de l'action. Du 12 juin au 2 juillet, des équipes venues du Canada, de Bosnie-Herzégovine, du Ghana, du Panama, d'Allemagne, de Croatie, de Côte d'Ivoire et d'autres pays s'affronteront pour la gloire. Mais pas besoin de billet, ni même d'être fan de football pour profiter de la ville cet été. De ses pubs à ses terrasses, en passant par ses festivals, Toronto a une culture de supporters accueillante.
JOUR 1 : PRÉPAREZ LE TERRAIN
La veille au soir :
Choisissez un hôtel n'importe où dans le centre-ville pour être au cœur de l'action. Au 1 Hotel Toronto dans le quartier de King West, le forfait « Worlds’ Game » permet de bénéficier de tarifs réduits, d'un crédit hôtelier et de l'ambiance animée du Harriet’s Rooftop, au sein de cet établissement récompensé d'une clé Michelin et axé sur le développement durable. Au Four Seasons Hotel Toronto, réservez le forfait « Sip, Savour and Score » qui comprend des mets servis en chambre, allant des lobster rolls à de petits hamburgers au bœuf wagyu, tout au long du match. Le forfait « Game Day », proposé par le Drake Hotel, comprend un maillot de football personnalisé, et le forfait « Beautiful Game » du Sheraton Centre Toronto (séjour de deux nuits minimum), vous offre un bon Uber de 50 $ CA (environ 30 €) par séjour, un crédit hôtelier quotidien pour la restauration et les boissons de 50 $ CA, ainsi que l'enregistrement anticipé et le départ tardif sous réserve de disponibilité.
Le matin :
Découvrez la ville grâce à la chasse au trésor numérique gratuite Le Passeport mondial de Toronto, organisée par Destination Toronto. Elle met en avant vingt-six sites emblématiques et quartiers ayant tous un lien avec les pays participant à la Coupe du monde de football cette année.
L'après-midi :
À Toronto, on peut découvrir des cuisines du monde entier dans près de 10 000 restaurants. Vous pouvez réserver une visite « Soccer and Spice », organisée par Tasty Tours pour 99 $ CA par personne, soit environ 60 €, et laisser un guide expert vous faire découvrir les meilleures adresses de la ville. Vous pouvez également créer votre propre circuit gastronomique dans la ville en dégustant des tourtes à la viande nigériane chez Afrobeat Kitchen/Bar, des saucisses allemandes accompagnées de bière à WVRST, du thiéboudiène sénégalais (un plat à base de riz épicé, de légumes mijotés et de poisson) chez PendAfrica, ou encore des spécialités croates chez DROM Taberna.
Les hôtels, les bars et les musées à Toronto s'imprègnent de l'esprit de la Coupe du monde de la FIFA.
Ensuite, direction The Sport Gallery ou The Sports Collection pour vous procurer des tenues à l'effigie de votre équipe préférée et montrer votre soutien. Profitez-en pour soutenir les équipes de football de Toronto : le Toronto FC (équipe masculine) et l'AFC Toronto (équipe féminine).
Lorsque vous n'êtes pas à un match, que vous ne regardez pas un match ou que vous ne rêvez pas d'un match, prenez le temps de profiter de la ville. Promenez-vous le long des hommages rendus aux grands noms canadiens, de Martin Short à Drake, sur la Walk of Fame canadienne. De là, les attractions les plus populaires de la ville, notamment la tour CN et le Temple de la renommée du hockey, ne se situent qu'à quelques rues.
Sinon, vous pouvez ajouter une touche artistique à votre séjour. Le Bata Shoe Museum propose une exposition spéciale en six parties pour célébrer la Coupe du monde 2026 et The Local Gallery, situé dans le quartier de Little Italy, prépare une exposition sur le thème du football réunissant plus d'une douzaine d'artistes locaux et internationaux. Des spectacles de théâtre dignes de Broadway aux comedy clubs intimistes, le divertissement ne manque pas pour occuper votre temps.
Envie d'un moment de repos ? Rendez-vous au parc Trinity Bellwoods, très apprécié des Torontois. Il est entouré d'excellents restaurants, tels que Lambo’s Deli dont les sandwichs italiens sont parfaits pour un pique-nique. Juste en face du Nathan Phillips Square, un tout nouveau terrain de foot offre une nouvelle raison de visiter cet endroit célèbre sur Instagram pour son Toronto Sign. Ceux qui recherchent une expérience de shopping unique peuvent se rendre à Stackt Market, un regroupement d'artisans, de boutiques et de restaurants locaux, tous installés dans des conteneurs de transport rénovés.
les plus populaires
Le parc Trinity Bellwoods est l'endroit parfait pour vous détendre, si vous avez besoin d'une pause loin de l'effervescence des matchs.
Le soir :
Découvrez le menu du tout nouveau restaurant du W Toronto, Tono by Akira Back, qui mêle les cuisines japonaise et péruvienne. Ou plongez dans l'ambiance intimiste d'un speakeasy de l'époque au OKI Listening Bar, où DJs, playlists minutieusement sélectionnées et cocktails à base de whisky se marient dans un décor inspiré des cafés de jazz tokyoïtes des années 1950.
JOUR 2 : PLACE AU MATCH
Le matin :
Avant le match, rendez-vous à Liberty Village pour prendre des forces avec sans doute les meilleurs pancakes de la ville chez Mildred’s Temple Kitchen.
L'après-midi :
Vous n'avez pas de billet pour un match ? Pas de souci ! D'autres options s'offrent à vous.
Commencez avec le FIFA Fan Festival™, le lieu de rencontre officiel pour les vingt-deux jours de la compétition. Pour profiter de cet événement, vous pourrez vous rendre à The Bentway, un espace public en plein air situé sous l'autoroute Gardiner Expressway, ou au site national historique de Fort York, un fort militaire datant de 1793 surtout connu pour le rôle qu'il a joué à la fin de la guerre anglo-américaine de 1812. À eux deux, ils peuvent accueillir 20 000 supporters par jour. La plupart des tickets sont gratuits, sur réservation, mais des billets donnant des accès privilégiés sont en vente.
Une autre option consiste à vous rendre dans les bars des quartiers de Toronto où la passion pour le beau jeu est ancrée depuis des générations. Dans le quartier de Little Portugal, vous pourrez encourager les équipes aux côtés de supporters locaux d'origine brésilienne et portugaise dans des établissements tels que le Café Diplomatico surnommé localement le « quartier général du foot » et The Dock Ellis. Rendez-vous à Corso Italia, dans le centre-ville, et à Little Italy, pour suivre les matches en compagnie de supporters italiens et latino-américains. Parmi d'autres lieux qui seront également très prisés pour regarder les matches, on compte notamment O’Grady’s on Church, Brazen Head et Real Sports Bar and Grill.
Des supporters regardent un match de la Coupe du monde de football 2022 au Café Diplomatico à Toronto.
Les familles pourront se rendre à Evergreen Brick Works, où des diffusions et des activités, notamment des démonstrations de techniques de football, seront proposées sur le principe du premier arrivé, premier servi. Quant aux supporters de la communauté LGBTQ+, la Pride House Toronto 2026 leur réserve un espace d'accueil sur le campus de George Brown Polytechnic situé au bord de l'eau.
Le soir :
Envie de trinquer pour fêter (ou pleurer) la fin d'un match ? Black Sheep propose des cocktails signatures tels que le Clover Spritz, à base d'Apérol, de liqueur St-Germain et de prosecco. Le Writers Room de l'hôtel Park Hyatt Toronto se transforme pour sa part en bar de match avec un écran de 100 pouces et des cocktails inspirés du football.
JOUR 3 : JOUR DE RÉCUPÉRATION
C'est fatiguant d'être supporter. Prenez une matinée de repos supplémentaire vous permettra de vous retrouver, peut-être littéralement, avec vos sportifs favoris. Réservez le forfait « Athlete’s Retreat » du spa de l'hôtel Four Seasons Toronto et vous profiterez d'un massage signature de quatre-vingt-dix minutes ainsi que d'un moment sur la terrasse du Cloud 9, réservée aux clients. Ou emmenez votre propre équipe au complexe sportif La Liga Toronto, où vous pourrez réserver l'un des trois terrains intérieurs et tester vos talents en football avant de rentrer chez vous.
COMMENT SE DÉPLACER ?
Atterrissez à l'aéroport international Toronto Pearson, le plus grand du Canada, puis prenez le train UP Express pour rejoindre le centre-ville. Ou atterrissez à l'aéroport Billy Bishop de Toronto, d'où vous n'êtes qu'à quelques minutes du centre-ville, en ferry ou à pied par le tunnel. Une fois en ville, vous pouvez facilement vous déplacer à pied ou utiliser le service Bike Share Toronto. Et, partout dans la ville, la TTC (Toronto Transit Commission, ou la Commission de transport de Toronto) propose un réseau de métro, de bus et de tramway fiable et facile à utiliser.
Heather Greenwood Davis, contributrice de longue date de National Geographic, est une journaliste et une personnalité de la télévision spécialisée dans les voyages basée à Toronto. En 2012, sa famille a été élue « Travelers of the Year » (voyageurs de l'année) par National Geographic. Son dernier projet s'inscrit dans la continuité de sa mission : aider les parents à élever des citoyens du monde. Globe Bros, un dessin animé pour enfants qui leur permet de découvrir les cultures du monde, sera lancé au printemps 2027. Heather est la productrice exécutive et la coautrice du programme. Vous pouvez suivre les aventures de sa famille à travers le monde sur Instagram.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.