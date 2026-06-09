Comment profiter d’un week-end à Toronto, avec ou sans billet pour la Coupe du monde

Il y a peu d'endroits aussi parfaits que Toronto pour accueillir les plus grands matches de la Coupe du monde. La ville la plus cosmopolite du Canada, qui compte 250 communautés culturelles et où l'on parle plus de 160 langues, abrite 3 millions d'habitants, dont la plupart ont immigré dans le pays au cours des deux dernières générations. Et, comme l'hiver semble souvent durer huit mois, l'été est toujours une fête dans cette ville.

En juin et juillet cette année, environ 300 000 visiteurs venus du monde entier sont attendus à Toronto, juste à temps pour la 23e édition de cette grande compétition sportive. Préparez-vous à vivre une fête d'une ampleur exceptionnelle, animée par des supporters locaux à qui leurs parents ont transmis à la fois l'amour du jeu et l'art de partager leurs allégeances entre leur terre d'origine et leur pays d'accueil.

C'est au Toronto Stadium, rebaptisé pour la Coupe du monde mais toujours connu des locaux sous le nom de BMO Field, dans le quartier de Liberty Village, qu'aura lieu l'essentiel de l'action. Du 12 juin au 2 juillet, des équipes venues du Canada, de Bosnie-Herzégovine, du Ghana, du Panama, d'Allemagne, de Croatie, de Côte d'Ivoire et d'autres pays s'affronteront pour la gloire. Mais pas besoin de billet, ni même d'être fan de football pour profiter de la ville cet été. De ses pubs à ses terrasses, en passant par ses festivals, Toronto a une culture de supporters accueillante.

JOUR 1 : PRÉPAREZ LE TERRAIN

La veille au soir :

Choisissez un hôtel n'importe où dans le centre-ville pour être au cœur de l'action. Au 1 Hotel Toronto dans le quartier de King West, le forfait « Worlds’ Game » permet de bénéficier de tarifs réduits, d'un crédit hôtelier et de l'ambiance animée du Harriet’s Rooftop, au sein de cet établissement récompensé d'une clé Michelin et axé sur le développement durable. Au Four Seasons Hotel Toronto, réservez le forfait « Sip, Savour and Score » qui comprend des mets servis en chambre, allant des lobster rolls à de petits hamburgers au bœuf wagyu, tout au long du match. Le forfait « Game Day », proposé par le Drake Hotel, comprend un maillot de football personnalisé, et le forfait « Beautiful Game » du Sheraton Centre Toronto (séjour de deux nuits minimum), vous offre un bon Uber de 50 $ CA (environ 30 €) par séjour, un crédit hôtelier quotidien pour la restauration et les boissons de 50 $ CA, ainsi que l'enregistrement anticipé et le départ tardif sous réserve de disponibilité.

Le matin :

Découvrez la ville grâce à la chasse au trésor numérique gratuite Le Passeport mondial de Toronto, organisée par Destination Toronto. Elle met en avant vingt-six sites emblématiques et quartiers ayant tous un lien avec les pays participant à la Coupe du monde de football cette année.

L'après-midi :

À Toronto, on peut découvrir des cuisines du monde entier dans près de 10 000 restaurants. Vous pouvez réserver une visite « Soccer and Spice », organisée par Tasty Tours pour 99 $ CA par personne, soit environ 60 €, et laisser un guide expert vous faire découvrir les meilleures adresses de la ville. Vous pouvez également créer votre propre circuit gastronomique dans la ville en dégustant des tourtes à la viande nigériane chez Afrobeat Kitchen/Bar, des saucisses allemandes accompagnées de bière à WVRST, du thiéboudiène sénégalais (un plat à base de riz épicé, de légumes mijotés et de poisson) chez PendAfrica, ou encore des spécialités croates chez DROM Taberna.