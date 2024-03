Voyager pendant le ramadan : ce qu’il faut savoir

TOUS LES MUSULMANS OBSERVENT-ILS LE JEÛNE ?

Les villes à majorité musulmane modifieront sensiblement les heures d’ouverture de la plupart des commerces pendant le ramadan. Toutefois, l’ouverture des commerces dépend en grande partie du type de région musulmane où vous vous rendez. Par exemple, en Tunisie, pays à majorité musulmane, une ville très sainte comme Kairouan, moins visitée par les touristes, semblera plus endormie et plus lente pendant la journée, la plupart des commerces locaux ouvrant et fermant beaucoup plus tard que d’habitude (s’ils restent bel et bien ouverts). En revanche, rien ne changera pour les voyageurs qui se rendront à Sidi Bou Saïd, haut lieu du tourisme tunisien, pendant le ramadan.