Tourisme durable : comment voyager en respectant l’environnement ? Suivez le guide !

PAR OÙ COMMENCER ?

Emportez moins de bagages. Voyager léger rend les déplacements plus faciles, que ce soit à pied, à vélo ou dans les transports en commun. De plus, on consomme moins de carburant ou d'énergie, ce qui n’est pas négligeable si vous voyagez en voiture électrique.

La règle des trois R est utile pour ne pas trop se charger. Réduire : n’emmener que des objets qui seront vraiment utiles et peuvent avoir plusieurs usages.

Réutiliser : ne rien prendre qui ne pourra être utilisé qu'une seule fois.

Recycler : éviter les objets qui ne se recyclent pas une fois que l’on n’en a plus besoin, comme les bouteilles, sacs et pailles en plastique.

Au fil du temps, les microplastiques produits par la décomposition de ces objets sont ingérés par la faune marine et se retrouvent dans nos estomacs, ce qui peut entraîner des problèmes de santé importants. Pensez à la place à emporter une bouteille d’eau réutilisable, un thermos pour vos boissons chaudes, des contenants pour vos aliments et affaires de toilettes, ainsi qu’un sac de courses. Ces derniers seront utiles car ils vous éviteront d’acheter un sac plastique lors de vos emplettes.

QUEL EST LE CHANGEMENT LE PLUS IMPORTANT QUE JE PUISSE OPÉRER ?

Bien choisir son moyen de transport est un bon moyen de réduire ses émissions carbone. Le transport est, à lui seul, responsable de 70 % des émissions de CO 2 lors des départs en vacances. Le plus efficace, c’est de réduire la distance parcourue et voyager de manière à consommer moins ou, encore mieux, aucune énergie fossile et d’avoir recours à des moyens de transports écologiques. Une autre solution, ne pas utiliser de véhicule, mais voyager à pied, à vélo ou par bateau à voile.

Il y a une grande différence entre le CO 2 émis par des avions et celui de la plupart des véhicules terrestres. Des efforts concertés sont en cours afin de décarboner les voyages aériens, en utilisant des carburants et des méthodes de propulsion différents, électriques ou à hydrogène. Cependant, même les prédictions les plus optimistes affirment que ce changement prendra au moins dix ans pour la plupart des compagnies aériennes. Pour le moment, un voyage à bord d’un long courrier peut émettre plus de dioxyde de carbone dans l’air que ne le fera une personne conduisant une voiture thermique au cours d'une année. En France, préférer le train à l’avion, c’est émettre 30 à 50 fois moins de CO 2 , si on prend en compte la consommation d’énergie, la construction et l’entretien des véhicules.

QUE FAIRE SI JE DOIS PRENDRE L’AVION ?

Si vous voyagez en avion, gardez à l’esprit qu’il y a une large disparité entre les émissions carbone des appareils et celles des procédures opérées par les compagnies aériennes. Vous pouvez vous référer à des outils en ligne comme Skyscanner ou Opodo, qui offrent la possibilité de n’afficher que des vols qui émettent le moins de CO 2 .