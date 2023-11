Voyage : les plus beaux trains de montagne du monde

5. L’ANDEAN EXPLORER

L’Andean Explorer embarque au départ de l’ancienne capitale l’Empire inca, Cuzco, pour un voyage luxueux de deux nuits qui emmène les passagers dans les hauteurs des canyons et des plateaux herbeux de la cordillère de la Raya. Que ce soit dans le confort de leur cabine à lits superposés ou d’une suite avec lit double, les passagers peuvent se laisser réveiller par un lever de soleil rouge sang sur le lac Titicaca avant de débarquer pour boire un café dans la fraîcheur matinale de l’air montagnard. Entre les longs et somptueux repas de bar grillé et de magret de canard croustillant (arrosés de nombreux pisco sours), on descend du train pour visiter les îles Uros et les grottes de Sumbay, et pour se balader le long de lagons verts avant de rallier Arequipa le troisième jour.

Avec 3 924 km et sept États traversés, le California Zephyr est le deuxième itinéraire ferroviaire le plus long des États-Unis ; il faut compter un peu plus de cinquante-deux heures pour l’effectuer. Ce superliner traverse l’Illinois avant de franchir le Mississippi pour enfin entrer en Iowa, avant de laisser défiler les prairies et les plaines du Nebraska durant la nuit. La plupart des passagers se réveillent alors que le train arrive à Denver, dans le Colorado, et qu’il entame son ascension des montagnes Rocheuses, laissant derrière lui des forêts sempervirentes et voyant s’élever à ses côtés des parois rocheuses flamboyantes. Depuis le salon d’observation, on aperçoit clairement les vastes canyons du Colorado, puis l’on voit la sierra Nevada se profiler à l’ouest.