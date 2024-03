Abracadabra : découvrez les mystérieuses origines de la formule magique

La première apparition d'abracadabra remonte à plus de 1 800 ans sous la plume de l'érudit Quintus Serenus Sammonicus ; la formule était alors employée comme remède magique contre la fièvre, symptôme du paludisme et affection potentiellement mortelle à une époque prédatant l'émergence des antibiotiques. Il était le tuteur de Geta et Caracalla, deux enfants devenus empereurs de Rome, et cette position privilégiée au sein de la noblesse romaine donnait de l'importance à ses mots.