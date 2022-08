Écosse : une nouvelle souche de grippe aviaire menace les oiseaux marins

« C’est une crise », déclare Kelly. « Ça ne fait aucun doute. »

James Pearce-Higgins, directeur scientifique du British Trust for Ornithology, est d’accord avec cette affirmation. « Nous n’avions jamais observé un tel niveau d’impact sur les populations. C’est complètement sans précédent. »

DE NOMBREUSES MENACES

Les populations d’oiseaux marins qui sont actuellement décimées par la grippe aviaire sont également la cible de nombreuses autres menaces. On estime que plus de la moitié des espèces sont en déclin en raison des menaces combinées du changement climatique, de la surpêche de leurs proies, de leurs prises accessoires dans les pêcheries et des prédateurs mammifères non indigènes qui mangent leurs œufs et leurs poussins, tels que les rats et les chats.

En plus d’être des sentinelles de la santé des océans, les oiseaux marins jouent également un rôle vital dans les écosystèmes marins et terrestres. Ils transportent des nutriments essentiels dans leurs excréments et, en tant que superprédateurs de l’océan, de nombreuses espèces contribuent à réguler le reste du réseau trophique.