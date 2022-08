Rare : Cet oiseau coloré est le fruit de l'hybridation entre deux espèces

UN PHÉNOMÈNE RARE

Le piranga écarlate et le cardinal à poitrine rose sont deux oiseaux chanteurs forestiers qui visitent l’est des États-Unis pendant leur période de reproduction. Le dernier ancêtre commun des deux espèces remonte à plus de 10 millions d’années, ce qui les rend presque aussi divergentes que les chats domestiques et les tigres.

Compte tenu de la distance qui les sépare, il semble étrange que ces oiseaux aient été capables de s’hybrider avec succès. Cependant, en matière d’hybridation, les oiseaux obéissent à des règles différentes de celles des mammifères.

« Les espèces d’oiseaux peuvent diverger pendant une longue période et demeurer interfécondes. Ce n’est pas aussi courant chez les mammifères », explique David Toews, professeur adjoint de biologie à l’université d’État de Pennsylvanie, qui a fait carrière dans l’étude de l’hybridation chez les oiseaux. Selon le spécialiste, si une hybridation a pu se produire entre l’oie cendrée sauvage (Anser anser) et la bernache du Canada (Branta canadensis), qui ont 12 millions d’années de différence, des reproductions réussies entre des espèces aussi éloignées restent rares chez les oiseaux.

Le cardinal à poitrine rose et le piranga écarlate présentent de nombreuses différences morphologiques et comportementales. Néanmoins, le fait qu’ils aient pu s’hybrider suggère que les deux espèces, bien que divergentes depuis bien longtemps, conservent des similitudes génétiques.

(À lire : Cet oiseau très rare est mi-mâle mi-femelle.)

UN MÉLANGE PARFAIT

Toews et ses collègues ont séquencé le génome de l’hybride piranga-cardinal et ont découvert que l’oiseau avait pour mère un cardinal à poitrine rose et pour père un piranga écarlate. L’hybride, un mâle âgé d’un an, semble avoir reçu une bonne dose de gènes de la part de ses deux parents : la poitrine rose et le ventre blanc de sa mère, et le bec long et fin de son père.

L’oiseau ressemble à un mélange parfait de ses deux parents, selon Daniel Baldassarre, professeur adjoint à l’Université d’État de New York à Oswego (SUNY Oswego), qui n’était pas impliqué dans cette découverte. « Si vous me montriez simplement une photo de l’hybride sans contexte, j’aurais probablement suggéré quelles étaient les espèces parentes. »

Bien que l’hybride semble être en bonne santé, on ne sait pas si l’oiseau pourra se reproduire. Il n’est pas rare que les hybrides soient stériles, surtout s’ils proviennent d’espèces qui ne sont pas étroitement apparentées. Seul le temps nous dira si celui-ci sera ou non capable de transmettre son ensemble unique de gènes.

Les hybrides tels que ce piranga-cardinal illustrent parfaitement notre difficulté de définir ce qu’est une espèce, explique Baldassarre. On la définit souvent comme un groupe d’organismes composé d’individus capables d’échanger des gènes ou de se croiser. L’existence d’hybrides semble contredire cette définition, mais ce n’est pas si simple.

« Les espèces existent bel et bien, mais les gens adorent débattre de la façon dont nous les définissons. C’est un concept très confus », ajoute Baldassarre.

GARDER LES YEUX OUVERTS

En dépit de leur existence perçue comme rare, les hybrides d’espèces d’oiseaux très divergentes « apparaissent de plus en plus », selon le professeur. « Les oiseaux s’hybrident beaucoup, donc plus nous cherchons, plus nous en trouverons. ». Bien que, selon nos observations, seulement 16 % des espèces d’oiseaux s’hybrident avec d’autres espèces d’oiseaux dans la nature, il est possible que l’hybridation soit plus répandue que nous le pensions.

Trouver tous les hybrides d’oiseaux qui apparaissent spontanément n’est pas chose aisée, mais avec l’aide d’ornithologues comme Gosser, c’est peut-être possible.

« Une bonne partie de ces hybrides sont découverts parce que quelqu’un était en train d’observer les oiseaux, a vu un individu bizarre et s’est dit "c’est un hybride" », admet Baldassarre.

« Trouver un oiseau hybride, en particulier un individu dont les deux espèces parentales ne s’accouplaient pas à notre connaissance, c’est très probablement une découverte unique dans une vie. Mais comme je l’ai appris, il est toujours bon de jeter un œil à tous les oiseaux que l’on peut rencontrer, car on ne sait jamais. Je ne manquerai pas d’ouvrir l’œil », conclut Gosser.