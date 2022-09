Sommaire du magazine National Geographic du mois d’octobre 2022 : Dans la tête des animaux

Des pieuvres résolvant des énigmes et usant de réflexion – en plaçant des pierres à l’entrée de leurs tanières pour les protéger –, des éléphants éprouvant le deuil, des dauphins jouant pour le plaisir avec d’autres mammifères, des corbeaux semblant réagir aux états émotionnels de leurs semblables, des orques partageant leur expérience avec les plus jeunes, des rats capables d’empathie autant qu’un chimpanzé devant un congénère en détresse… Il se dessine ainsi l’image d’une étonnante diversité d’espèces douées de sensibilité et à la riche vie intérieure et une nouvelle façon pour nous de considérer les autres êtres du globe.

Puis, direction l’Afghanistan où nos reporters ont réalisé un périple de 3 300 km sur ce qui reste de son axe principal, dévoilant un pays meurtri. Cette « route de l’espoir » ou « route de l’avenir », construite dans les années 1950 et 1960 par les États-Unis et l’Union soviétique sur fond de guerre froide, avait pour objectif de faciliter et stimuler le commerce entre Kaboul, la capitale afghane, et Kandahar la deuxième plus grande ville du pays. La prospérité attendue a laissé place à un paysage dévasté par la guerre.

Nous nous rendons ensuite dans les grottes de glace des Alpes, considérées comme faisant partie des plus belles merveilles de la planète. Le volume de glace y décroît considérablement, allant jusqu’à disparaître pendant l’été. Force est de constater que le réchauffement climatique menace la féérie de ces splendeurs naturelles souterraines.

Au Brésil enfin, nous allons à la rencontre de plusieurs communautés de descendants d’esclaves évadés, liées par une culture qui leur est propre et habités par l’esprit de résistance de leurs ancêtres.

Enquêtes inédites et actualités scientifiques vous attendent dans le numéro d’octobre 2022 du magazine National Geographic :