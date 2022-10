Aux Galápagos, l’espoir renaît pour le manchot le plus rare au monde

DES MENACES VARIÉES

Personne ne sait exactement comment un animal plutôt connu pour vivre dans des environnements australs, le plus souvent sur la banquise, a pu élire domicile sur l’équateur.

Il semblerait que certains manchots de Humboldt vivant le long des côtes du Pérou et du Chili, et dont est très proche le manchot des Galápagos, auraient pris le large avant de s’arrêter aux Galápagos, à 965 km au large de l’Équateur, il y a plusieurs millions d’années. Ils ne seraient jamais repartis et ont évolué pour élever des poussins jusqu’à trois fois par an sur les îles rocheuses où les températures sont si élevées qu’elles peuvent cuire un œuf.

Dans le monde des manchots des Galápagos, le nid idéal doit être à proximité de l’eau et à l’ombre. Les arbres étant rares sur l’archipel, les oiseaux blanc et noir monogames investissent donc des tunnels de lave pouvant atteindre environ un mètre de profondeur et mesurer jusqu’à 27 mètres de long. C’est là qu’ils déposent un ou deux œufs à même la roche. Une fois âgés de huit à neuf mois, les poussins prennent leur envol, mais il leur arrive parfois de retourner voir leurs parents en quête de nourriture.

Lorsque les humains ont colonisé ces îles, ils ont introduit des espèces comme les chats et les rats, qui se nourrissent des œufs, des poussins et même des manchots adultes. Enfin, la surpêche pratiquée dans les eaux environnantes de l’archipel menace bon nombre des poissons favoris des oiseaux.

Comme si cela ne suffisait pas, le phénomène El Niño de 1982 a durement touché la planète, amenant des eaux chaudes autour des îles, empêchant ainsi les nutriments essentiels de remonter vers la surface. En l’absence de nutriments, les poissons ont disparu, et les manchots n’ont plus eu à manger. Les poussins sont morts de faim les premiers, réclamant en vain de la nourriture à leurs parents. Les adultes ont suivi. Selon P. Dee Boersma, la population de manchots des Galápagos a diminué de moitié à la suite de cet événement, passant de 10 000 individus à moins de 5 000.

Elle ne s’est jamais rétablie.