Cette étude prouve que votre chat peut reconnaître votre voix

À l’instar des nombreuses personnes qui partagent leur foyer avec un chat, je m’adresse souvent au prédateur miniature qui dort sur mon coussin. La plupart du temps, je demande à Ophelia si elle veut manger ou si elle souhaite des câlins. Je sais qu’elle m’entend. Ses oreilles démesurées se tournent dans ma direction, telles des coupoles satellites de fourrure dès que j’ouvre la bouche. Ce dont je ne suis pas sûre, c’est si elle se rend compte que je m’adresse à elle.

Une nouvelle étude parue dans Animal Cognition révèle que c’est probablement le cas.

Charlotte de Mouzon, amie des chats et éthologue, a voué sa carrière à la compréhension du lien entre chats et humains du point de vue de l’animal.

Mme de Mouzon travaille pour EthoCat, une entreprise de conseils pour animaux de compagnie à Bordeaux. Elle a mis au point une série d’expériences pour tester les réactions de plusieurs races de chats domestiques lors de l’écoute d’enregistrements de la voix de leur maître et de celle d’étrangers.

(À lire : Ce que les chats pensent de nous… pourrait vous surprendre !)

Lorsqu’ils entendaient une voix familière, les félins y répondaient de manière subtile mais distincte : ils remuaient leur queue, pivotaient leurs oreilles et stoppaient leur toilette. Ils n’affichaient pas ce genre de réponse lorsque les maîtres parlaient à d’autres personnes ou à l’écoute de la voix d’étrangers. L’étude est l’une des premières à prouver que les chats peuvent reconnaître la voix de leur maître, et y répondre.

« Une communication très spéciale se développe entre chaque maître et son chat », explique Mme de Mouzon, également chercheuse à l’université Paris Nanterre.

« Le fait qu’ils soient attentifs aux différentes manières dont nous leur parlons prouve à quel point nous sommes importants pour eux, au-delà du fait que nous les nourrissons ou les logeons. »

PORTER L’ATTENTION DE LA RECHERCHE SUR LES CHATS

Outre le choix des mots, nous nous exprimons à l’aide de l’inflexion, du ton et de la hauteur. Par exemple, nous utilisons sûrement des phrases et des mots différents avec nos amis et avec nos supérieurs. Il existe aussi le langage bébé.

Les chercheurs l’appellent le discours adressé à l’enfant. Il consiste généralement en des mots répétés, formulés à une hauteur plus aiguë et avec une syntaxe plus simple que celle du discours pour adultes. Les nourrissons l’apprécient particulièrement. Les études révèlent que les bébés apprennent des nouveaux mots et les retiennent mieux lorsque les adultes utilisent le discours adressé à l’enfant.

Il n’est donc pas surprenant que des millions de personnes qui considèrent leur animal de compagnie comme un bébé de fourrure utilisent également ces modèles de discours alternatifs lorsqu’ils leur parlent.

Si les chercheurs savent depuis longtemps que les bébés comme les chiens répondent de manière positive à ce discours adapté aux animaux, leurs expériences se sont moins portées sur les chats.

Jennifer Vonk, spécialiste en psychologie comparée à l’université d’Oakland dans le Michigan, déclare que cela peut s’expliquer par le fait qu’à l’inverse des chiens, les chats ne sont pas faciles à dresser. Ils sont souvent méfiants face aux situations inconnues. Ces deux facteurs compliquent les expériences. Elle reconnaît également que les chats sont perçus comme des animaux moins sociaux que les autres, ce qui peut constituer un autre obstacle.