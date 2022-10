États-Unis : le retour du loup rouge est à nouveau compromis

À PAS DE TORTUE

« Le relâché de loups rouges vivant en captivité ces deux dernières années n’a pas eu les résultats escomptés, mais des mesures bénéfiques à l’augmentation de la population sauvage ont été prises dans le cadre de programmes de gestion », a indiqué par e-mail Joe Madison, biologiste au Fish and Wildlife Service qui gère les loups rouges de la Caroline du Nord. « Ce socle guide nos actions, alors que nous tirons des leçons de cette expérience et prenons des mesures qui augmenteront les chances de réussite et le nombre de couples reproducteurs au sein de la population ».

Regina Mossotti partage l’avis du biologiste. Selon elle, le Red Wolf Recovery Program « était le [premier programme] de réintroduction, de toute l’histoire de l’humanité, d’un grand carnivore dans un territoire où il avait été éradiqué ».

« Ça a été difficile au début, mais les loups ont fini par faire ce qu’ils devaient faire : éviter les humains, chasser, avoir des petits et les élever au sein de meutes composées des membres de la famille. Et leur population a augmenté », ajoute-t-elle.

Si, malgré une myriade de défis, cette prouesse a été possible par le passé, tout porte à croire qu’elle peut être réitérée. Il ne faut pas l’oublier, alors que reprend le programme pour le rétablissement de l’espèce dans un contexte délicat : les loups rouges sauvages étant si peu nombreux dans le pays qu’il n’y a pas d’autre choix que de réintroduire des animaux nés en captivité pour reconstituer la population.

Pour les défenseurs du programme, il s’agit là d’une opportunité de « tout remettre à plat » et de corriger les erreurs passées. Ses détracteurs affirment quant à eux (sans tenir compte des raisons complexes de leur déclin fulgurant, et notamment de l’arrêt de la stérilisation des coyotes et de l’élevage au biberon des louveteaux, pratiques qui ont porté leurs fruits) que la poignée de loups rouges à l’état sauvage démontre que le rétablissement de l’espèce est peu probable avec les techniques actuellement employées.

Sans doute encouragé par les dernières décisions judiciaires et la collaboration renouvelée entre les organismes étatiques et non gouvernementaux, le Fish and Wildlife Service travaille à l’amélioration de la sensibilisation du public dans l’aire de rétablissement du canidé depuis la levée des restrictions liées à la pandémie, s’engageant à nouveau à protéger l’espèce en consultation avec les habitants.

On peut notamment citer des initiatives telles que le programme de sensibilisation « Prey for the Pack », qui aide les habitants avec des projets d’amélioration de l’habitat « bénéficiant aux propriétaires terriens et à la faune » ; un numéro vert dédié au loup rouge ; et des réunions d’information publiques. Des panneaux de signalisation mobiles placés dans les zones de présence du loup incitent les conducteurs à lever le pied et renforcement la sensibilisation de la population vis-à-vis du canidé (certains habitants ignoraient ainsi qu’il vivait dans la région).

Une nouvelle équipe pour le rétablissement du loup rouge (Red Wolf Recovery Team), composée de scientifiques, d’organismes fédéraux et étatiques, de représentants tribaux, de propriétaires terriens locaux, de zoos, de réserves naturelles et d’ONG, a été formée en 2021. Elle vise, en incluant des parties prenantes issues de divers milieux, à aboutir à des discussions plus constructives et à de meilleures idées sur la cohabitation entre l’Homme et le canidé.

La Red Wolf Recovery Team compte parmi ses membres Wes Seegars. Ce commissaire aux ressources fauniques pour l’État de la Caroline du Nord et propriétaire d’une ferme et de terrains de chasse au sein de l’aire de rétablissement du loup rouge voit l’afflux de coyotes dans la région comme le principal obstacle au retour du loup.

« Je pense qu’il est aujourd’hui impossible d’avoir des loups rouges pure souche, peu importe les sommes d’argent que vous y dépensez », confie-t-il. La région abrite plusieurs milliers de coyotes, et les loups rouges s’hybrident avec eux lorsqu’ils ne parviennent pas à trouver d’autres partenaires.

L’équipe, qui doit rendre sa révision du Red Wolf Recovery Plan en février 2023 (la dernière remontant à 1990) a ouvert une consultation publique sur son plan provisoire. Celui-ci porte une attention toute particulière à deux aspects d’importance stratégique : trouver des sites de réintroduction supplémentaires au sein du territoire historique des loups rouges pour en accroître la répartition, et garantir la diversité génétique de l’espèce à long terme grâce aux 240 canidés vivant en captivité. Des coyotes hybrides du Texas présentant d’importantes quantités d’ADN de loup rouge pourraient éventuellement assurer la restauration génétique de l’espèce.

La longue saga du loup rouge, sauvé in extremis de l’extinction avant de la frôler à nouveau et luttant actuellement pour sa survie, illustre la complexité des interactions entre l’Homme et les superprédateurs, ainsi que les difficultés du travail de conservation. Au cours de cette nouvelle période de l’Anthropocène, marquée par l’accélération des extinctions, nous ne pouvons qu’espérer pouvoir un jour raconter la belle histoire du grand retour du loup rouge.