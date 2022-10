Que ressentent les animaux ?

Dans les années 1980, Diana Reiss a fait une découverte surprenante en filmant des grands dauphins dans un aquarium. Elle en a vu un nager jusqu’au fond et expirer un anneau d’air par son évent. Alors que cet anneau argenté remontait vers la surface, le dauphin en a soufflé un second, plus petit, qui montait plus vite que le premier et a fusionné avec lui pour former un anneau plus grand. Le dauphin l’a alors traversé en nageant.

Reiss, aujourd’hui psychologue cognitive au Hunter College, à New York, n’en croyait pas ses yeux : « C’était la première fois que l’on voyait un animal créer lui-même son propre objet de jeu. »

Depuis, Reiss et d’autres ont observé des dauphins en aquarium en train de créer des anneaux et de s’amuser avec de moult façons. Dans la nature, les dauphins jouent à se poursuivre les uns les autres. Et de nombreuses autres espèces s’adonnent au jeu. On a vu des babouins taquiner des vaches en leur tirant la queue.

Les recherches de Richard Byrne portent sur l’évolution de la cognition. Lorsqu’il étudiait les éléphants en Afrique, il a souvent observé des éléphanteaux en train de poursuivre des animaux qui ne représentaient aucune menace, tels que des gnous et des aigrettes.

Des scientifiques ont recueilli des preuves de comportements ludiques chez des poissons et des reptiles, ajoute Gordon M. Burghardt, éthologue à l’université du Tennessee, à Knoxville.

Il a observé à plusieurs reprises des têtards de grenouille mousse chevaucher jusqu’à la surface des bulles d’air libérées du fond d’un réservoir.

Le jeu est une dépense d’énergie, voire risque de provoquer des blessures, mais il ne sert pas toujours un objectif immédiat. Alors pourquoi les animaux s’y adonnent-ils ?

Les chercheurs pensent que le jeu est apparu dans l’évolution parce qu’il aide à renforcer les liens entre les membres des groupes sociaux. Il permet aussi aux animaux d’exercer des capacités physiques (course, saut...) qui améliorent leurs chances de survie. Mais quelle est l’impulsion qui pousse un animal à s’y adonner ?

Une réponse plausible, estime Vincent Janik, biologiste à l’université de Saint Andrews, en Écosse, est la recherche de la joie : « Pourquoi un animal fait-il quelque chose ? Eh bien, parce qu’il en a envie. » Faute de tout autre avantage immédiat, il paraît probable que le jeu procure du plaisir aux animaux et enrichit leur vie intérieure.