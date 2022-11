Ce que les babouins peuvent nous apprendre sur le vieillissement

Cela fait des décennies que la science essaie de savoir comment cette adversité dans l’enfance et ces liens sociaux à l’âge adulte peuvent affecter notre santé et la durée de notre vie en étudiant d’importantes cohortes d’humains sur plusieurs années. Mais aussi utiles soient-elles, ces études sont imparfaites. Pour une raison ou pour une autre, les gens abandonnent. Certains sondages restent sans réponse. Les participants doivent se souvenir de ce qu’ils font et en rendre compte précisément. Et il peut être difficile de suivre les mêmes personnes sur plusieurs décennies, sans parler des enfants. En revanche, à Amboseli, les chercheurs répertorient les comportements des babouins (naissances, décès, toilettage, bagarres) six jours par semaine depuis le début des années 1980. D’ailleurs, certains registres remontent même à 1971. « On peut remonter [dans le temps] et demander : ‘Eh, est-ce que ce qui s’est produit en 2020 est la même chose que ce qui s’est passé en 2009 et en 1989 et en 1979 ? », indique Beth Archie, co-directrice de l’ABRP et biologiste à l’Université de Notre-Dame.

Bien que les humains soient génétiquement plus proches des grands singes (comme les chimpanzés et les gorilles) que des babouins, ces derniers demeurent d’excellents points de comparaison avec les primates. À l’instar des humains, les babouins sont des généralistes. Ils peuvent vivre partout, aussi bien dans des régions forestières que dans des quasi-déserts. Les savanes qui environnent le Parc national d’Amboseli ne reçoivent qu’environ 350 mm de précipitations chaque année. Et de même que les humains, les babouins sont tout ce qu’il y a de plus sociables avec les autres membres de leur espèce. Ils se dotent eux aussi de structures sociales complexes, mâles et femelles répondant à différents types de pressions et de hiérarchies sociales.