Un lynx noir observé pour la première fois au Canada

Des scientifiques ont constaté pour la première fois l’existence d’un lynx du Canada entièrement noir. L’animal a été filmé par une habitante de Whitehorse, dans le territoire du Yukon au Canada, alors qu’il se promenait dans le jardin de cette dernière, fin août 2020.

La vidéo vient tout juste d’être publiée dans le cadre d’une étude parue en octobre 2022 dans la revue Mammalia. D’après celle-ci, le félin serait atteint de mélanisme, une mutation génétique qui provoque une production anormale de mélanine, un pigment de couleur sombre, dans la peau et la fourrure de l’animal.

Si cette anomalie touche environ une espèce de félidé sur trois, c’est la première fois qu’elle est observée chez un lynx du Canada. Des cas de mélanisme ont été constatés chez des lynx roux, cousins du lynx du Canada, en Floride et ailleurs, précise Darcy Doran-Myers, biologiste à l’Institut floridien de recherche sur les poissons et la faune, qui a mené des études sur les lynx. (Le lynx roux est la plus petite des quatre espèces de lynx.)

Les lynx du Canada arborent généralement un pelage brun-rougeâtre en été, avant de devenir gris argenté pendant l’hiver. Leur fourrure leur permet de se camoufler dans les forêts d’Amérique du Nord et de chasser des animaux tels que les lièvres d’Amérique, leur principale proie.

Les chercheurs pensent que le mélanisme constitue un handicap pour les lynx du Canada, confie Stan Boutin, écologue à l’université de l’Alberta, puisque les félins atteints de cette anomalie auraient plus de difficulté à se fondre dans les paysages enneigés où ils passent la majorité de leur vie à chasser.

D’après les images vidéos (disponible sur YouTube), l’individu observé, un adulte, semble néanmoins en bonne santé. « Avoir un pelage noir constitue certainement un handicap en hiver, ce lynx semble donc bien s’en tirer », ajoute l’écologue.