Cette espèce de pieuvres défend son territoire en lançant des projectiles

La singularité de la pieuvre Octopus tetricus réside dans sa façon de défendre son territoire. D’après une nouvelle étude publiée récemment dans la revue PLOS ONE, si un autre animal l’approche d’un peu trop près, cette pieuvre réagit en lui lançant des projectiles.

Originaires des mers subtropicales au large de la Nouvelle-Zélande et l’est de l’Australie, ces céphalopodes ont récemment été pris en vidéo en train de lancer des coquillages, de la vase et des algues sur des intrus un peu trop aventureux. C’est la première fois que l’on note ce type de comportement chez les pieuvres. Les cibles de Octopus tetricus étaient diverses : plusieurs espèces de poissons, des caméras sous-marines et même d’autres pieuvres.

Bien que les scientifiques ne connaissent pas avec certitude les raisons qui motivent un tel comportement, selon Peter Godfrey-Smith, professeur à l’Université de Sydney, en Australie, et auteur principal de l’étude, elles pourraient être liées à « l’équivalent d’un espace de vie privée pour les pieuvres ».

UNE AGRESSION RAPPROCHÉE

Godfrey-Smith et ses collègues ont accumulé plus d’une dizaine d’heures d’enregistrements ayant pour sujets plusieurs individus Octopus tetricus situés près de leur tanière dans la baie de Jervis, en Australie. Entre 2015 et 2016, les scientifiques ont documenté plus de 100 cas de céphalopodes lançant des coquillages et de la vase comme des projectiles. Comme cette espèce de pieuvres prolifère dans la région, mais que l’espace est limité dans la baie de Jervis, ces animaux d’ordinaire solitaires sont forcés de vivre retranchés sur de petits territoires, affirme Godfrey-Smith : « Sur ce site, on assiste à pas mal de chamailleries, de rapprochements, à quelques luttes, ce genre de choses. »

Près de la moitié des lancers enregistrés par les vidéos de Godfrey-Smith et ses collègues semblaient avoir été provoqués par l’invasion du territoire d’une pieuvre par une autre — et 17 % de ces attaques ont effectivement touché l’envahisseur. Même s’il est difficile de déterminer les motivations d’un animal, d’après Godfrey-Smith, certains de ces lancers seraient délibérés.

Sur d’autres vidéos, on peut voir les pieuvres user de leur talent de lanceuses pour vider leur tanière de coquillages ou de restes de nourriture.

UNE PROPULSION PAR JETS D'EAU

Pour effectuer ses lancers, Octopus tetricus rassemble des débris avec ses tentacules et les projette en direction de sa cible. Pour ce faire, elle envoie un puissant jet d’eau grâce à son siphon, un organe tubulaire lui servant à pomper et expulser l’eau de son corps. Grâce à cette technique, les céphalopodes peuvent projeter des matériaux sur une distance équivalant à plusieurs fois leur taille.

Ces animaux peuvent changer la couleur de leur corps à leur guise pour se camoufler ou communiquer, les couleurs sombres étant généralement associées à un comportement agressif. Les chercheurs ont remarqué que les individus de couleur sombre avaient tendance à effectuer des lancers plus violents et à attaquer leurs congénères. Ils ont également remarqué que les pieuvres visées esquivaient l’agression ou levaient leurs tentacules en direction de leur assaillant.

Dans les vidéos prises par les chercheurs, les pieuvres semblent ajuster leur angle d’attaque et varier leur force de frappe quand elles attaquaient leurs congénères. Lors d’une confrontation entre pieuvres, l’artillerie la plus utilisée était de la vase.