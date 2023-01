Cette photo a fait de ce puma solitaire une star d’Hollywood

Ce qui est incroyable avec P-22, c’est qu’il était tout ce qu’il y a de plus normal pour un puma. Ce sont des animaux très discrets, et très peu de gens l’ont réellement aperçu. Vous devriez voir le P-22 Day, un festival annuel organisé par Save LA Cougars. Tellement de personnes s’y rendent. Il est une célébrité chez les pumas. Il y a tout un monde imaginaire à Hollywood et ils tombent tous amoureux d’un puma.

Que voulez-vous que les gens retiennent de votre photo ?

À mesure que nos villes s’étendent, nous nous installons dans les habitats des animaux et partageons l’espace avec eux, notamment à Griffith Park. Cette photo montre que nous pouvons vivre, et que nous vivons, avec la faune sauvage sans problème. Je ne pensais pas qu’elle aurait un tel impact. Elle illustre l’envie de nature des gens. Chaque année, 24 millions de personnes visitent Griffith Park, et la présence d’un puma rend les choses un peu plus sauvages.

Quel sera l’héritage de P-22 ?

Je dis toujours qu’il n’y a peut-être qu’un petit groupe de pumas qui vivent à Los Angeles mais ils ont changé le regard sur ces animaux partout dans le monde. Le fait que P-22 ait vécu pendant 10 ans dans le centre-ville de Los Angeles et qu’il ait suscité l’émergence de toute une communauté qui milite aujourd’hui pour la création de corridors entre les espaces verts est incroyable. Il a donné naissance à un mouvement en faveur de la faune sauvage à Los Angeles qui ne va cesser de croître, et tout cela grâce à un puma nommé P-22.