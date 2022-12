Le "bear-dar" : le radar portatif qui pourrait sauver la vie des hommes et des ours blancs

CHURCHILL, CANADA - Les ours polaires, les plus gros carnivores terrestres de la planète, partent de plus en plus souvent à la recherche de nourriture sur la terre ferme. La cause n’est autre que le changement climatique, qui provoque la fonte de la banquise, leur principal terrain de chasse. Les ours s’introduisent progressivement dans les communautés arctiques, où ils se retrouvent parfois nez à nez avec les résidents. En février 2019, lors d’une « invasion massive » qui a piégé dans leurs maisons les habitants de l’archipel russe de Novaya Zemlya dans l’océan Arctique, plusieurs dizaines d’ours polaires se sont baladés à travers la ville. En 2018, deux attaques distinctes dans le territoire du Nunavut, au Canada, ont provoqué la mort de deux hommes. En 2021, un ours a attaqué et blessé trois personnes dans cette même région, avant d’être abattu.

Une technologie existante, modifiée pour repérer ces ours blancs duveteux, pourrait toutefois contribuer à réduire cette menace : des radars portatifs permettant d’avertir les communautés qu’un ours est dans les parages. Ces dernières années, Polar Bears International (PBI), une organisation qui soutient la recherche et la conservation des ours polaires et de la banquise, a grandement participé à la conception et au test de tels systèmes, appelés « bear-dar ». L’ONG affirme que cette technologie pourrait s’avérer utile dans plusieurs situations.

Dans certaines parties de leur aire de répartition, par exemple, les ours blancs sont de plus en plus contraints de fouiller dans les poubelles. Geoff York, directeur principal de la conservation de la PBI, souligne que dans les communautés nordiques, où il est très difficile de sécuriser les décharges, le bear-dar pourrait alerter les habitants de la présence d’un ours près des poubelles. « Donc, si vous avez l’intention de jeter vos poubelles ou de partir travailler, vous savez au moins qu’il faut être très prudent. »