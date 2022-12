Les Galliformes, des oiseaux aussi variés que magnifiques… et menacés d'extinction

Le gibier à plumes est une catégorie d’oiseaux qui réunit certaines des volailles les plus connues du monde, telles que les dindes, les perdrix et les poules : des espèces qui, depuis longtemps, sont domestiquées pour la consommation humaine de leur viande et de leurs œufs.

Cependant, de nombreux membres de l’ordre des Galliformes, ou gallinacés, sont tout sauf de simples oiseaux de ferme. Des paons aux couleurs éclatantes en passant par les cailles aux plumes fantaisistes, de nombreuses espèces se démarquent dans le paysage, dans les forêts comme dans les champs. Dans de nombreux cas, les mâles se disputent les femelles en montrant leurs couleurs vives, leur caroncule charnue ou encore leur crête. La recherche de partenaires est une affaire si sérieuse que ces caractéristiques, comme les ocelles du paon bleu mâle, n’ont pas d’autre utilité.

Nombre de ces oiseaux spectaculaires, présents sur tous les continents à l’exception de l’Antarctique, sont chassés et exploités pour leur viande, et leurs territoires d’origine sont fracturés, rétrécissant à vue d’œil en raison du développement humain. Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, plus de 25 % des près de 290 espèces de Galliformes sont menacées d’extinction.

« Chaque espèce d’oiseau est une véritable œuvre d’art, affinée au fil des siècles, et pourtant, aujourd’hui, elles sont si nombreuses à être menacées », affirme le photographe Joel Sartore, fondateur de la National Geographic Photo Ark, qui met en lumière la biodiversité mondiale pour inspirer des actions de conservation.

« Je ne comprends toujours pas. Nous montons la garde devant des tableaux dans des galeries d’art, mais nous laissons ces œuvres d’art vivantes disparaître sous nos yeux ? », déplore-t-il dans un e-mail. « C’est inacceptable, et c’est la raison pour laquelle j’ai créé Photo Ark. »