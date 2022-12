Les yeux des rennes changeraient de couleur selon la saison

L’hiver, au niveau du 70e parallèle, qui passe près de Tromsø, en Norvège, ou encore près d’Utqiagvik (anciennement Barrow), en Alaska, le soleil ne point pas à l’horizon pendant plus de 60 jours ; les rennes baignent 12 à 24 heures par jour dans une pénombre insondable.

« Même en hiver, dans le Yukon ou dans le nord du Manitoba, vous avez un cycle jour/nuit. Ici, rien de tout cela », indique Nicholas Tyler, chercheur au Centre d’études sur les Samis à l’Université de Tromsø. « C’est une chose unique en son genre. »

Dans la nuit polaire, la luminosité est au moins 100 000 fois plus faible que lorsqu’il y a du soleil en été. Ce crépuscule de plusieurs mois est d’un bleu intense. Cela est dû au fait que lorsque le Soleil se trouve bas sous l’horizon, ses rayons traversent d’abord l’atmosphère de bas en haut avant d’être redirigés vers la Terre ; ils parcourent un chemin exceptionnellement long et gorgé d’ozone. Ce gaz absorbe presque entièrement les spectres rouge et orange de la lumière et ne laisse filtrer que le bleu, qui vient rebondir sur la Terre et envelopper le paysage d’une teinte outremer.

« C’est en quelque sorte un filtre qui s’étend sur toute la voute céleste et élimine la lumière orange tout en en laissant passer la bleue », fait observer Robert Fosbury.

Nombreux sont les animaux qui évoluent dans des conditions où la luminosité est faible. Une parade courante au manque de lumière est le tapetum lucidum, un trait adaptatif que l’on retrouve à l’arrière de la rétine qui, elle, a pour rôle d’absorber la lumière. Lorsque l’on vit dans la quasi-obscurité, chaque photon compte : parfois, un photon pénètre l’œil mais passe à côté des pigments photorécepteurs de la rétine (les fameux bâtonnets et cônes). Le tapetum renvoie alors ce photon vers l’extérieur, lui donnant ainsi une nouvelle occasion de se faire absorber. D’après Braidee Foote, ophtalmologiste vétérinaire de l’Université du Tennessee à Knoxville, chez certains animaux nocturnes comme le chat, la réflectivité du tapetum peut exacerber la lumière atteignant les photorécepteurs par un facteur deux, voire davantage.

D’après Braidee Foote, les tapetum lucidum se présentent sous différentes couleurs mais sont souvent d’une teinte dorée qui tire sur le jaune, semblable à celle des miroirs en bronze, ou bien verdâtres. Ce sont ces « tapis luisants » qui donnent aux yeux des chats ou des ratons laveurs leur lueur étrange dans l’obscurité.

Mais pourquoi les tapetum des rennes deviennent-ils bleus l’hiver ? La réponse réside vraisemblablement dans la maximisation de l’absorption du spectre bleu de la lumière et des longueurs d’onde plus courtes durant la longue nuit polaire.

Le spectre lumineux visible par les humains s’étire sur des longueurs d’onde allant de 400 nm (violet) à 700 nm environ (nuances de rouge). Mais les rennes ont une bonne vision du spectre ultraviolet (UV) dont les longueurs d’onde sont plus courtes et auquel on doit notamment les ophtalmies des neiges (ou photokératites).

Selon Robert Fosbury, cette aptitude à percevoir les UV pourrait leur être utile de deux manières. Tout d’abord, cela leur permet vraisemblablement de trouver de la nourriture dans la neige l’hiver. Le lichen, un aliment de base du régime hivernal des rennes, absorbe les UV et contraste donc avec le blanc de la neige qui, elle, renvoie les UV. La fourrure des loups et des ours polaires absorbe également les UV. Ainsi, au lieu de se fondre dans le paysage, ils se détachent sur la neige par un effet de contraste qui les trahit plus facilement aux yeux des rennes.

D’autres animaux du grand Nord font peut-être la même chose, mais « nous n’avons tout simplement pas encore vérifié », concède Nathaniel Dominy, neuroscientifique spécialiste de la vision du Dartmouth College.

UNE DÉCOUVERTE QUI NOUS OUVRE LES YEUX