Méditerranée : Pourquoi les pingouins torda se retrouvent-ils dans les ports ?

AUTANT EN EMPORTE LE VENT

S’il est déjà curieux pour un non-initié de croiser un pingouin en Méditerranée, il l’est encore plus, pour un ornithologue, de croiser un torda au beau milieu d’un port.

« Ils passent toute leur vie en mer, c’est une espèce mobile. Même les observer est très compliqué », explique M. Auga-Bascou. « Lors de nos suivis, on ne peut les observer qu’au téléobjectif. Ils plongent dès qu’ils nous voient à moins de 200 mètres. »

À la grande surprise des spécialistes, les petits pingouins semblent pourtant avoir surpassé leur timidité habituelle pour passer l’hiver très près des côtes ; un changement de comportement brutal pour lequel les ornithologues n’ont pour l’instant aucune explication.

« Ils sont arrivés deux semaines plus tôt que d’habitude, début novembre, et en très grand nombre. Habituellement, ils restent à un mille nautique au large […], mais actuellement, ils sont très près des côtes, voire dans les ports, et on peut les approcher à moins de 2 ou 3 mètres », raconte le spécialiste de l’Office français de la biodiversité (OFB).

Afin de comprendre le phénomène, plusieurs associations et groupements de spécialistes se sont alliés pour créer un réseau de surveillance de l’espèce. Rassemblant l’OFB, son service de surveillance des maladies aviaires, le parc du golfe du Lion, et le Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR), le réseau s’attèle actuellement à l’exploration de plusieurs hypothèses.

« La logique voulait que ce soit l’épuisement […] avec toutes les tempêtes automnales du mois de novembre », présente M. Auga-Bascou. « On a eu un phénomène similaire avec la mouette tridactyle, après une succession de tempêtes ultra violentes en 2020 : on en a retrouvé partout en France, très loin des côtes. Il y a eu beaucoup de mortalité, à cause de la fatigue, de la prédation et de leur incapacité à se nourrir loin de la mer. »

Une autre possibilité est toujours surveillée très attentivement : l’actuelle épidémie de grippe aviaire. Particulièrement virulent cette année, le virus H5N1 semble avoir récemment perdu son cycle saisonnier.

S’il se calquait jusqu’à maintenant sur un rythme proche de celui de la grippe humaine, plusieurs foyers infectieux ont été enregistrés en dehors des périodes habituelles. De plus, des populations d’oiseaux généralement épargnées ont également été décimées, tout particulièrement chez les oiseaux marins.

« L’OFB a une mission de veille sanitaire de la faune sauvage, et cette année 2022 est exceptionnelle en matière de H5N1 », s’inquiète le spécialiste. « Quand on a commencé à repérer de la mortalité, on a tout de suite envoyé les corps en analyse vétérinaire pour le H5N1. […] On a eu deux séries de tests et les résultats sont revenus négatifs. »

Néanmoins, si aucune infection au H5N1 n’a pour l’instant été enregistrée, M. Auga-Bascou reste prudent et souligne l’importance d’une surveillance attentive de la population. En effet, la mort inexpliquée de plusieurs individus pourrait indiquer la présence d’une infection dans la population. Ce problème est toutefois difficile à cerner, les tests vétérinaires étant destinés à vérifier la présence d’une maladie à la fois, et non à effectuer une détection à large spectre.

« Ce qui nous inquiète, c’est que la mortalité [au niveau du parc du golfe du Lion] est monospécifique, on a que du pingouin torda […]. Et ça fait trois semaines qu’ils sont dans les ports. Au bout d’une semaine, on aurait pu croire qu’ils se seraient refait une santé, et seraient repartis en mer, mais ils ne bougent pas et on peut presque les approcher. »