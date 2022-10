Grippe aviaire : le virus change son rythme saisonnier

H5N1 : LE COUPABLE EST DANS LA SALLE

Comme de nombreux virus, H5N1 présente un code génétique qui évolue rapidement pour prendre plusieurs formes, ou variants, pouvant toutes se propager au même moment. Ces différentes versions sont divisées en deux groupes : les HPAI, High Pathogen Avian Influenza, rassemblant les versions les plus agressives, et les LPAI, Low Pathogen Avian Influenza, rassemblant des formes beaucoup plus modérées. « Un oiseau peut être infecté par plusieurs virus d’influenza aviaire, notamment des souches LPAI, qui ne procurent que peu de signes cliniques », explique le Docteur Lecu. « C’est ici une possibilité pour le virus de gagner, par réassortiment, de nouveaux gènes améliorant leur efficacité à infecter les oiseaux. »

Renforcé par cet échange de gènes, le virus peut ainsi s’adapter rapidement à différentes espèces et créer des réservoirs dans n’importe quelle population d’oiseaux : une réalité particulièrement préoccupante lorsque le virus atteint des populations d’oiseaux de mer. Rassemblés en colonies très denses, ces derniers sont en effet capables de parcourir des milliers de kilomètres durant des migrations parfois transocéaniques. « L’un des points préoccupants est que certaines populations d’espèces jusqu’ici très peu touchées le sont [cette année] », se désole le vétérinaire.

Face à cette recrudescence de cas et à la hausse du taux de mortalité du virus, de nombreuses études ont été mises en place pour comprendre le fonctionnement de la souche actuelle de H5N1. « On a identifié cette année au moins huit génotypes différents de cette souche H5N1 HPAI, et les premières analyses démontrent un taux de réplication du virus plus élevé que chez les souches des quinze dernières années », précise le responsable du plan de lutte contre l’influenza aviaire. « De plus, la réaction immunologique de l’hôte semble aussi plus aiguë chez les modèles comme le canard. »

Devant cette évolution vers une forme beaucoup plus agressive du virus, la question d’une possible transmission à l’être humain se pose. Sur ce point, le Docteur Lecu présente un constat beaucoup plus rassurant. « S’il ne semble pas pour le moment doté de gènes lui donnant des capacités zoonotiques [Ndlr : la capacité de passer librement de l’animal à l’être humain], de rares cas ont été recensés. Très sporadiques, ces cas sont non létaux et s’étalent sur plusieurs années depuis que le virus circule, mais justifient une surveillance attentive par l’ANSES. Le passage sur d’autres mammifères a été objectivé : renard roux, blaireau, ours, lynx… sans représenter une menace pour ces espèces. »