La plus grande raie marine du monde enfin marquée à l'état sauvage

Au cours de la mission, Marshall l’a échappé belle à plusieurs reprises. Elle a découvert que l’énorme raie pouvait soulever son dard sur son dos et le faire pivoter, comme un scorpion. On ne peut toutefois pas lui reprocher de se défendre : lorsque l’on ne voit pas bien, comme cette espèce appelée smalleye (petits yeux) en anglais, « si quelque chose nous frappe, on le frappe en retour », explique la spécialiste.

Jusqu’à présent, les données préliminaires révèlent un animal impressionnant, capable de plonger à plus de 200 mètres de profondeur et de parcourir des centaines de kilomètres en une journée, selon Marshall, qui étudie les smalleyes en tant que fondatrice de la Marine Megafauna Foundation, établie au Mozambique.

LA VIE EN PROFONDEUR

Les onze raies ont été équipées de balises acoustiques, et quatre d’entre elles ont également reçu des balises satellites, ce qui permettra aux scientifiques de suivre leurs déplacements sur de longues distances, mais aussi leurs mouvements plus discrets.

Bien que le programme de marquage n’en soit qu’à ses débuts (la collecte et l’analyse des données pourraient prendre des années), il promet un aperçu fascinant de la vie d’une espèce mystérieuse, selon Marshall.

Par exemple, les résultats viennent étayer des recherches antérieures, basées sur des photographies, qui suggèrent que les smalleyes effectuent de longs voyages : la plus longue migration en ligne droite connue de toutes les raies de la famille des Dasyatidés, qui compte au moins soixante espèces. Les chercheur.ses espèrent que les données de marquage permettront de comprendre pourquoi les smalleyes dépensent autant d’énergie pour parcourir une telle distance.

Bien que capables de nager dans des eaux peu profondes, elles plongent régulièrement à des profondeurs de plus de 200 mètres, ce qui est tout bonnement impressionnant. Un individu de l’étude passait les deux tiers de son temps à plus de 30 mètres de profondeur. Selon Marshall, ce comportement pourrait expliquer leurs « yeux ridiculement petits » et leur mauvaise vue, la vision n’étant pas aussi cruciale dans les profondeurs sombres.

Les balises révèlent également que ces raies fréquentent les récifs la nuit, en particulier entre minuit et 6 heures du matin, lorsque les poissons-nettoyeurs ne sont généralement pas actifs. Cela pourrait indiquer qu’elles se nourrissent à l’aube et au crépuscule et dorment près du récif la nuit, comme plusieurs autres espèces de raies.