Une raie de 300 kg bat le record du monde du plus gros poisson d'eau douce

Sa recherche de gros poissons, baptisée le Megafishes Project, est soutenue par la National Geographic Society et a commencé en 2005 lorsque des pêcheurs du nord de la Thaïlande ont sorti un poisson-chat de 293 kilogrammes du Mékong. Hogan, qui avait passé des années en Asie du Sud-Est à étudier cette espèce, appelée poisson-chat géant du Mékong, a conclu qu’il s’agissait de l’individu le plus grand, c’est-à-dire le plus lourd jamais capturé dans la région. Mais une question s'est alors posée dans l’esprit du biologiste : des géants encore plus grands pouvaient-ils exister ailleurs ?

Désireux de le découvrir, Hogan a commencé à parcourir les bassins versants du monde entier, souvent en tant qu’animateur de l’émission Monster Fish pour la chaîne National Geographic. Mais la réponse à sa question s’est avérée encore plus difficile à trouver que ce qu’il avait prévu, non seulement parce que les pêcheurs ont tendance à raconter des histoires à dormir debout, mais aussi puisqu’il doit faire face à des problèmes logistiques, à un manque d’informations scientifiques sur les poissons d’eau douce et à des preuves impossibles à confirmer, tels que de vieux dessins et photographies.

Bien qu’il ait rencontré de nombreux géants, comme l’arapaïma en Amazonie, un poisson à la respiration aérienne, ou encore le silure glane, mangeur de pigeons, en Europe, il n’a pu trouver aucune capture scientifiquement documentée de poissons d’eau douce plus grands que celui qui l’avait poussé à lancer sa recherche.

Tout a changé la semaine dernière, lorsque Wonders of the Mekong, l’équipe de recherche dirigée par Hogan au Cambodge et soutenue par l’Agence des États-Unis pour le développement international, a reçu un appel de Moul Thun. Le pêcheur affirmait avoir accidentellement attrapé une raie géante d’eau douce « beaucoup plus grosse » que toutes celles qu’il avait pu voir par le passé. Selon lui, elle était si grande qu’elle pouvait même faire partie d’une autre espèce.

Arrivée à Kaoh Preah, l’équipe a déterminé que le poisson, une femelle qui semblait en bonne santé, était la même espèce de raie que celle déjà connue dans le Mékong. Mais Thun avait raison quant à sa taille énorme : près de 4 mètres de long, du museau à la queue. Après être parvenus à installer le poisson géant sur trois balances placées les unes à côté des autres, les chercheurs ont été choqués de découvrir son poids : 300 kilogrammes, un nouveau record mondial.

DES CRÉATURES ANCIENNES

L’objectif initial du Megafishes Project était de trouver, d’étudier et de protéger les plus grands poissons d’eau douce du monde. Le projet s’est concentré sur les espèces qui pouvaient atteindre au moins la taille d’un être humain (au moins 1,80 mètre de long ou plus de 90 kilogrammes) et qui vivaient exclusivement en eau douce. Ainsi, des poissons comme le bélouga, qui se déplace entre l’eau douce et l’eau salée, n’ont pas été pris en compte. Hogan a d’abord dressé une liste d’une trentaine d’espèces à privilégier.

Comme Hogan l’a vite découvert, la difficulté principale est que beaucoup de ces poissons sont difficiles à trouver. Ils vivent dans des endroits reculés et inaccessibles, et souvent dans des eaux troubles. Parfois, même les personnes qui ont vécu toute leur vie près de l’habitat des mégapoissons n’ont jamais entendu parler de ces créatures, et les ont encore moins aperçues. Au début de sa recherche, relativement peu de scientifiques les étudiaient.

Ce qui était clair, c’est que le nombre de ces colosses d’eau douce diminuait, menacés par de nombreux facteurs, dont la surpêche, les espèces envahissantes qui prennent leur nourriture, la pollution de l’eau et la présence de barrages, qui empêchent les poissons migrateurs d’accomplir leur cycle de vie.

Des études montrent que les populations mondiales de mégafaune d’eau douce connaissent un déclin deux fois plus important que les populations de vertébrés sur terre ou dans les océans, ce qui implique que de nombreuses espèces de poissons géants sont en danger critique d’extinction. Un prétendant sérieux au titre de plus grand poisson d’eau douce du monde, le poisson-spatule chinois, s’est par exemple éteint au début des recherches de Hogan.