Thaïlande : un baron du braconnage en cavale après avoir été condamné à de la prison

Bach Mai a été jugé par contumace et est désormais considéré fugitif. Un mandat d’arrêt a été émis à son encontre. D’après Jeremy Douglas, représentant régional de l’Asie du Sud-Est à l’Office des Nations unies contre les drogues et le crime, plusieurs agences thaïlandaises cherchent à le localiser, mais dans l’éventualité où il aurait quitté le pays, leurs capacités pour se lancer sur ses traces sont limitées. « Il a conservé de bons contacts et réseaux, notamment avec d’autres cibles de la région du Mékong et du Laos, explique-t-il. Nous avons bon espoir que la pression s’accumule et que nous puissions nous lancer à la poursuite de Boonchai et mettre le mandat d’arrêt à exécution. »

La Cour de Justice et le Bureau du procureur général de Thaïlande n’ont pas répondu à nos demandes d’entretiens.

Selon Steven Galster, bien que Bach Mai ait été condamné pour les chefs d’inculpation initialement retenus contre lui, c’est-à-dire pour avoir tenter de faire entrer clandestinement quatorze cornes de rhinocéros en Thaïlande, le réseau qu’il dirige, que Freeland et d’autres défenseurs de la cause animale ont nommé Hydra, joue un rôle de premier plan depuis des années dans le trafic d’ivoire, de cornes de rhinocéros, d’écailles de pangolins, d’organes de tigres et de lion, et de bois de palissandre dans au moins sept pays d’Afrique et dans toute l’Asie du Sud-Est. Selon Steven Galster, certaines semaines, Hydra fait transiter près de deux millions d’euros de produits de contrebande.

Steven Galster et ses collègues ont découvert l’existence Bach Mai en enquêtant sur un autre baron présumé du trafic d’espèces, le Laotien Vixay Keosavang. Ce dernier a fait les gros titres en 2014 lorsque le Département d’État des États-Unis a promis une récompense d’un million de dollars pour tout renseignement menant au démantèlement de son organisation criminelle, le réseau « Xaysavang ».

Vixay Keosavang n’a jamais été arrêté, mais après l’annonce faite par le Département d’État des États-Unis, d’autres membres de son gang ont pris la relève, raconte Steven Galster. En 2014, l’équipe de ce dernier est tombée par hasard sur cinq personnes qui semblaient baigner dans le trafic d’espèces sauvages, qu’ils acheminaient clandestinement du nord-est de la Thaïlande au Laos en traversant la frontière. Mais peu après, ils se sont aperçus que ces cinq noms étaient autant de pseudonymes pour un seul et même individu : Bach Mai.

Selon Steven Galster, en 2016, les autorités thaïlandaises ont bien failli l’arrêter, mais au dernier moment lui et d’autres cadres d’Hydra ont disparu. « Il y a eu une fuite. » L’enquête est restée au point mort jusqu’en décembre 2017, date à laquelle des agents de douane et des policiers de l’aéroport Suvarnabhumi de Bangkok ont découvert quatorze cornes de rhinocéros dans les bagages d’un citoyen chinois avant que Freeland ne les aide à faire le rapprochement entre les cornes et Bach Mai grâce à des données extraites du téléphone du suspect. Pour parvenir à remonter jusqu’à Bach Mai, policiers et douaniers ont ensuite employé une méthode dite de la « livraison contrôlée » qui consiste à autoriser le suspect à poursuivre sa route en possession de la marchandise de contrebande et à le filer.