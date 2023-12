Pourquoi voulions-nous tant voir la nature se rebeller en 2023 ?

Compte tenu de cette réputation, Emily Casey, responsable de terrain de golf, s'attendait probablement à ce que ses semblables soient compatissants lorsqu'elle s'est réveillée un matin et a découvert que des pécaris avaient causé des dégâts d'une valeur de « dizaines de milliers » de dollars sur les espaces verts immaculés du Seven Canyons Golf Club à Sedona, en Arizona. « Ce qui devrait être l'un des plus beaux terrains de golf du pays est en train d'être détruit par des troupeaux de pécaris », a-t-elle écrit sur le réseau social X.

Elle n’a pas obtenu la réaction escomptée. « Désolé que vous ayez choisi d’installer votre terrain de golf dans l'habitat naturel des pécaris. L’herbe y est très verte pour un désert, d'où vient l'eau ? », lisait-on dans l’une des premières réponses. D'autres commentateurs partageant les mêmes idées ont rapidement renchéri : « maintenant, c'est un terrain de golf de 2 000 trous. Le retour à l’état sauvage est inarrêtable », a écrit Jonathan Franklin, utilisateur de X. Très vite, le hashtag #teamjavelina (équipe pécari) a commencé à circuler sur les réseau sociaux en soutien aux animaux, qui essayaient simplement de se remplir le ventre.

Johnson est d'accord avec le propos sous-jacent du hashtag.

« Pour moi, il s'agit effectivement d'un acte politique de résistance », dit-il. « Par leur simple existence, ces animaux résistent à l'imposition d'un développement anthropogénique. » #TEAMROBINDESBOIS

Le comportement des orques qui ont coulé un bateau est davantage sujet à interprétation et certains croient sincèrement qu'elles se rebellent à l'échelle de l'océan, dit Shields.

« Les gens demandent régulièrement s'il est encore prudent d'aller observer les baleines sur l'eau », explique-t-il.

Lorsque la nouvelle du naufrage a été diffusée sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes l'ont rapidement perçue comme une vengeance et se sont rangées du côté des baleines. Des mèmes représentant des orques disant des choses telles que « Mangez les riches » et « Orcanisez-vous » se sont rapidement propagés d’internet au monde matériel, sous la forme de t-shirts et d'autocollants de pare-chocs.

Certains ont même imaginé une alliance entre les différentes espèces. « Les orques ont pris le contrôle la mer, les pécaris, sur la terre. Qui s'emparera des cieux ? », a écrit un utilisateur sur le forum de jeux ResetEra.

Les auteurs des mèmes #teamorca (team orque) ont, probablement intentionnellement, mal interprété le comportement des baleines pour diffuser deux angoisses modernes : la destruction de l'environnement et l’argent. « Le fait qu'elles endommagent les yachts des riches a un côté Robin des Bois qui, je pense, plaît beaucoup aux internautes », explique Shields.

C'est une histoire amusante, mais les baleines ne semblent pas s'attaquer volontairement aux bateaux, selon Shields. Leur comportement, qui consiste à explorer et à faire des expériences avec les mécanismes du gouvernail, suggère qu'elles ne font que s'amuser.

« Elles ont déjà coulé quatre bateaux, et ces bateaux coulent en réalité plus tard, en conséquence des dommages causés par la perte du gouvernail », explique Shields. « Si elles avaient pour objectif de couler des yachts, elles les frapperaient davantage et causeraient plus de dégâts. »

Si le fait de s’en prendre à un gouvernail est relativement nouveau, les biologistes ont observé de nombreuses autres « tendances » ludiques chez ces créatures intelligentes et sociales. En 1987, par exemple, les orques de Puget Sound se sont mises à nager avec des saumons morts sur la tête. Cette année, Shields a observé les orques de sa région qui traînaient des pièges à crabes par leurs chaînes, juste pour le plaisir.

Le seul aspect inhabituel du comportement des baleines de Gibraltar est la durée de cette tendance, explique Shields. La plupart de celles qu’on observe chez les orques s'estompent en moins d'un an, mais les agressions contre les gouvernails durent depuis 2020, et c'est peut-être de notre faute.

Certains plaisanciers qui se sont trouvés à proximité des orques de Gibraltar ont mis de la musique et jeté des objets sur elles. « Cela a probablement l'effet inverse de celui escompté, les baleines s’en amusent », explique-t-elle. « Elles se demandent ce que les humains qu’elles croisent vont faire et quel type de réaction elles vont pouvoir obtenir d'eux. » REPENSER RADICALEMENT NOTRE RAPPORT AU MONDE

Dans les années à venir, les conflits entre l’humain et l'animal risquent de s'intensifier à mesure que le changement climatique opère et que les ressources se font de plus en plus rares, estime Adam Johnson. Reste à voir si les humains sont véritablement prêts à prendre le parti des animaux, mais certains signes indiquent que oui.