Une population de bisons centenaire va devoir être éliminée de l’île Santa Catalina

DES HAUTS ET DES BAS

Lorsque William Wrigley Jr, magnat du chewing-gum et propriétaire des Chicago Cubs, a acheté l'île Catalina en 1919, il a investi des millions pour en faire une destination de villégiature haut de gamme, imaginant ce qu'il appelait un « terrain de jeu pour tous ».

Après avoir convenu que les bisons resteraient sur l'île, il en a acquis dix autres en 1934.

À mesure que le troupeau s’agrandissait, il était accompagné par l’enthousiasme des habitants, qui vénéraient ces bêtes géantes comme un symbole de l'île. Dans les années 1950, les magasins vendaient de la bouse de bison peinte en or, appelée « chips de bison ». Dans les années 1970, on attribua au barman Michael Hoffler, de Two Harbors, l'invention du cocktail Buffalo Milk (lait de bison).

Des écotours et des expéditions avec des bisons sont également proposés depuis des décennies, et on trouve dans toutes les boutiques de souvenirs des peluches, des figurines, des t-shirts, des porte-clés et des livres à l’effigie des bisons.

« L'île a créé un lien avec les bisons », explique Fornasiere. « Les habitants sont très protecteurs et fiers de leur histoire. »

Leur célébrité a beau avoir distingué les bisons des autres ongulés invasifs, leur impact sur l'écosystème de Catalina reste le même.

Bien que les bisons contribuent à la régulation de certaines herbes envahissantes, Dennhardt explique qu'ils créent des marécages et provoquent l'érosion. D'autres études scientifiques ont imputé à l'activité des bisons la réduction de la diversité végétale, l'endommagement des plantes endémiques et des espèces d'arbres comme les chênes, et la propagation de graines de plantes non indigènes par leur pelage hirsute et leurs excréments.

Les bisons eux-mêmes souffrent de cette situation.

« Il y a vingt ans, le principal problème rencontré par les gestionnaires était celui de la surpopulation, et les bisons ne se portaient pas bien », explique James Derr, professeur au département de pathobiologie vétérinaire de l'université A&M du Texas. « Ils ne mangeaient pas assez et étaient plutôt maigres. »

Trouver une stratégie de contrôle de la population du troupeau s’est avéré difficile LE CONTRÔLE DE LA POPULATION DE BISONS

Les premiers efforts de gestion des bisons de Catalina s'inscrivaient dans le cadre d'une initiative nationale visant à restaurer les hardes de bisons sur leurs terres ancestrales dans les Grandes Plaines, où il ne reste aujourd’hui plus que 350 000 bisons sur les quelque 30 millions qui y vivaient au milieu du 19ème siècle.

De 2002 à 2004, la Conservancy a rapatrié des hardes de Catalina dans les réserves indiennes de Lakota, de Cheyenne River et de Standing Rock Lakota, et de Rosebud.

Toutefois, à l'époque, on ignorait que les animaux n'étaient pas des bisons de pure race. Une étude de l'université de Californie du Sud et de l'université A&M du Texas a révélé en 2007 que 45 % des bisons qu’ils avaient analysés avaient de l'ADN mitochondrial de bovins domestiques.

Pour que les bisons du continent restent aussi « purs » que possible, il a été recommandé de ne plus mélanger les bisons de Catalina aux populations naturelles. Au lieu de cela, la Conservancy a eu recours en 2009 à un plan expérimental de contrôle des naissances d'une durée de cinq ans, qui consistait à injecter le contraceptif porcine zona pellucida, extrait d’ovaires de truie, aux bisons femelles.

Aujourd'hui, ces bisons ne se reproduisent plus du tout.

Leur population étant en déclin et constituant une menace constante pour l'habitat de l'île, de nombreuses stratégies de gestion ont été proposées, sans passage à l’action claire. Une étude réalisée en 2005 a élaboré différentes options à prendre en considération, telles que la gestion d'une « harde de bisons relativement petite » et le fait de limiter leur présence à des portions plus restreintes de l'île.

En attendant, on procure à ces bisons, qui sont nettement plus petits que leurs congénères du continent, des abreuvoirs supplémentaires et du foin pour les aider à faire face aux sécheresses permanentes et à des conditions nutritionnelles médiocres.

Néanmoins, tout le monde n'est pas d'accord pour que le troupeau reste sur l'île et certains estiment que les bisons ne sont pas aussi essentiels à l'économie de l'île qu'il n'y paraît.

« Moins de 10 % des visiteurs de l’île se rendent à l’intérieur des terres », a déclaré Calvin Duncan, ancien biologiste de la faune pour la Conservancy à National Geographic. « Une enquête menée sur l'île a révélé que moins de la moitié des nouveaux visiteurs étaient au courant de la présence des bisons sur l'île, et plus de la moitié de tous les visiteurs interrogés ont déclaré que celle-ci n'influencerait pas leur désir d'acheter une visite guidée de l'intérieur des terres. »

« Si on donne la priorité à l'intégrité écologique de l'île, la sécurité des personnes et le bien-être des bisons eux-mêmes, une réduction et une restriction significatives de la population de bisons de Catalina, voire son élimination complète, vont devoir être envisagées », écrit Duncan.

À l'heure actuelle, aucune décision n'a été prise concernant les futurs plans de gestion des bisons, mais la question est réévaluée chaque année. Selon Dennhardt, il s'agit d'une décision qui comporte des « considérations morales et éthiques » et qui doit être à la fois « réfléchie et informée ».