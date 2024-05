Voic comment les cafards ont envahi le monde

Grâce à l'analyse pangénomique de 281 cafards provenant de dix-sept pays de six continents différents, ainsi qu'à la mesure des liens de parenté entre ces animaux, des scientifiques ont pour la première fois retracé l'ascension et la propagation rapides de la blatte germanique.

Les blattes germaniques ont fait un autre bond géographique quand, il y a environ 390 ans, des activités coloniales se sont accélérées et les cafards se sont retrouvés en Europe et, plus tard, dans le reste du monde. Tout ceci est la conséquence de l'amélioration des transports, de la portée du commerce européen et de l'avènement du chauffage domestique, qui permet aux insectes de survivre au froid. Pour être précis, tous ces mouvements et ces migrations auraient été involontairement permis par l'Homme.