Ce qu'il faut savoir avant d'adopter un chiot pour la première fois

En d’autres termes, l’expérience que vous avez eue avec une certaine race par le passé ne devrait pas forcément dicter votre choix de race pour un nouveau chien.

De plus, assurez-vous de bien vous renseigner sur la provenance de votre chien. Il en va de même pour les éleveurs et les éducateurs canins.

GARANTIR LA SÉCURITÉ DES CHIENS ET DES HUMAINS

Il est également important de comprendre comment interagir en toute sécurité avec des chiots, surtout si vous avez des enfants à la maison.

Le nouveau sondage de l’équipe de Rowena Packer a révélé que de nombreux soignants laissaient les enfants interagir avec les chiots d’une manière qui augmentait le risque de morsures : en les serrant dans les bras, en les dérangeant pendant leurs repas ou même en tirant sur leurs oreilles ou leur queue. Ces interactions stressantes étaient plus fréquentes pendant la pandémie, car les familles passaient plus de temps à la maison, ce qui offrait davantage d’occasions aux enfants (souvent eux-mêmes stressés ou en quête d'activités) d'ennuyer involontairement les chiots récemment accueillis.

« Nous savons qu’à travers le monde, pendant la pandémie, il y a eu des pics malheureux d’hospitalisations pédiatriques dues à des morsures de chien », explique Rowena Packer. « Il ne faut bien sûr pas que les enfants aient peur des chiens. Nous voulons simplement qu’ils interagissent avec ces animaux d’une manière douce et sereine. »

Des discussions familiales sur les comportements appropriés envers un chiot, et des limites clairement établies par les adultes, peuvent prévenir des accidents regrettables, comme des morsures ou des griffures.

Maria Kyle, responsable des études appliquées à Dogs Trust, recommande ce qu’elle appelle les « trois règles pour être le meilleur ami du chien » : Affection : montrer son affection de façon compréhensible pour le chien ;

: montrer son affection de façon compréhensible pour le chien ; Espace : laisser de l’espace au chien lorsqu’il est occupé ;

: laisser de l’espace au chien lorsqu’il est occupé ; Choix : lui laisser le choix dans chaque interaction.

« Ces principes répondent aux comportements d’enfants qui précèdent souvent une morsure et les remplacent par des comportements positifs et sociaux qui construisent une relation sûre et affectueuse », écrit Maria Kyle. « Le rôle de supervision parentale est tout aussi important : rester proche, intervenir, et séparer [les enfants et les chiots] quand c’est nécessaire. »

RÉPARTIR LA RESPONSABILITÉ DES SOINS

Avant d’adopter un chiot, il est important de discuter de la répartition des responsabilités entre les membres du foyer.

Rowena Packer et ses collègues s’attendaient à ce que la charge des soins du chiot incombe principalement aux femmes, mais ils étaient loin de s'imaginer dans quelles proportions. Ils ont été surpris de constater que 95 % des personnes responsables des chiots considérés dans leur étude étaient des femmes !

La mère d’un enfant rapporte dans l’enquête que le stress lié au soin du chien l’a rendue moins patiente envers son propre enfant. Le chien, écrit-elle, « a du mal à rester seul, ce qui a posé des limites majeures dans ma vie ».

Une autre mère de deux enfants explique qu’elle « s’est sentie un peu frustrée que ses enfants ne tiennent pas leurs promesses et ne s'occupent pas davantage du chien ».

Bien que l’étude de Rowena Packer se concentre sur les familles avec de jeunes enfants, Clive Wynne rappelle que tout futur propriétaire doit s’assurer qu’il peut consacrer le temps nécessaire à son chien.

« Cet animal n’est pas un appareil électronique que vous pouvez débrancher quand vous sortez de chez vous ou que vous partez en vacances », rappelle-t-il. « Il est déraisonnable de laisser un chien seul à la maison pendant de longues périodes. »

Il faut considérer non seulement vos besoins, mais aussi les conséquences que votre comportement peut avoir sur le chien pour le reste de sa vie. Les recherches montrent que les chiots ayant subi des formes de négligence, des abus ou des traumatismes ont davantage de risques de développer des peurs, de l’anxiété et des comportements problématiques à l’âge adulte. Par exemple, une étude menée sur 4 500 chiens pendant près de 20 ans a révélé que ceux ayant connu des expériences négatives au cours de leurs six premiers mois de vie étaient beaucoup plus susceptibles de manifester des comportements craintifs ou agressifs plus tard. Assurez-vous donc que votre emploi du temps permette à votre chiot de recevoir suffisamment de temps, d’attention et de soins pour s’épanouir.

EN RÉSUMÉ

Bien que les chiots soient « incroyablement mignons », ils peuvent aussi, les premiers mois, être « casse-pieds », reconnaît Clive Wynne. Il recommande aux amoureux des chiens (surtout aux débutants) d’envisager d’adopter un chien adulte issu d’un refuge.

Rowena Packer et ses collègues ont constaté que la plupart des propriétaires adoraient leurs chiots adoptés pendant la pandémie, et que seuls 6 % des répondants avaient envisagé ou envisageaient encore de s'en séparer, la plupart étant des personnes qui n'avaient jamais eu de chien auparavant. Cela dit, 37 % des foyers ont eu du mal à s’adapter à leur nouveau chien, et environ 30 % ont signalé que deux ou plusieurs aspects de l'accueil d’un chien s’étaient révélés plus compliqués que prévu.

« Nous essayons simplement de faire comprendre aux gens qu'ils doivent faire ce choix en conscience, et qu’une bonne préparation, même frustrante, peut éviter bien des peines à l’avenir », conclut Rowena Packer.

Clive Wynne et Katrina Holland ont tous deux approuvé les conclusions de l’équipe de Rowena Packer, tout en soulignant une limite majeure de l’étude : l’absence d’un véritable groupe témoin (des foyers ayant acquis des chiots avant la pandémie).

Accueillir un chien, quel que soit son âge, dans une famille peut être une expérience éprouvante, mais cela peut aussi mener à des relations parmi les plus gratifiantes d’une vie.