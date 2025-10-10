Ce qu'il faut savoir avant d'adopter un chiot pour la première fois
Un chiot apporte de la joie, de l’énergie… et un peu de chaos ! De nouvelles recherches révèlent que les nouveaux propriétaires de chiots ont parfois du mal à appréhender la charge que représente l'accueil d'un animal domestique.
Un chiot femelle repose sur la jambe d’une femme. De nouvelles recherches suggèrent que certaines personnes sous-estiment les responsabilités liées à l'accueil d’un chiot.
Adopter un chiot peut sembler être une merveilleuse idée, la promesse de câlins, de jeux et d'un compagnon fidèle.
Mais une étude récemment publiée dans PLOS ONE rappelle qu'accueillir un chiot s’accompagne de défis considérables : petites morsures, meubles mâchouillés, nuits écourtées et emplois du temps bouleversés. Pour certains nouveaux propriétaires de chiens, un ami à fourrure semble créer plus de stress qu’ils ne l’imaginaient.
La préparation est la clé d’une relation réussie entre un chien et ses nouveaux maîtres. À cette fin, voici quelques conseils pour toute personne envisageant d’acquérir un chiot - en particulier si c'est le tout premier chiot que vous recueillez, et que vous ne savez pas encore à quoi vous attendre avec ces boules d’énergie turbulentes.
ACCUEILLIR UN CHIOT POUR LES BONNES RAISONS
« La joie d’avoir un chien dans sa vie, c’est qu’il s’agit d’un être hautement social, très réceptif à vos émotions, qui va vous faire la fête quand vous rentrez chez vous, va se blottir contre vous quand vous regardez la télévision », explique Clive Wynne, spécialiste du comportement et directeur fondateur du Canine Science Collaboratory à l’Université d’État de l’Arizona.
Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont interrogé plusieurs centaines de personnes ayant acquis un chiot au Royaume-Uni pendant la pandémie de COVID-19. « Nous avons constaté une forte hausse des primo-propriétaires, souvent à la recherche d’un chiot comme soutien pour leur santé mentale, en particulier les familles », explique Rowena Packer, maître de conférences en comportement et bien-être des animaux de compagnie au Royal Veterinary College du Royaume-Uni, qui a dirigé l’étude.
Bien que de nombreux répondants aient déclaré que leurs chiots les rendaient heureux, un tiers des personnes interrogées ont estimé que l’expérience s’était révélée plus difficile que prévu, tant en termes de charge de travail que de soins. Les visites chez le vétérinaire, les achats de nourriture et les promenades prennent du temps. Même un garçon de treize ans a confié qu’il « ne pensait pas qu’avoir un chien serait si difficile ».
Puisque tout le monde ne tire pas un bénéfice psychologique de l’adoption d’un chiot, cela ne devrait pas être la principale raison de se lancer, préviennent les experts.
« Avoir un chien peut apporter de la joie, mais s’occuper d’un chiot peut être plus difficile que prévu, surtout pour les propriétaires débutants », déclare Katrina Holland, responsable de la recherche sociale à Dogs Trust, la plus grande organisation caritative de protection des chiens au Royaume-Uni. « Il est important que les gens sachent qu’ils ne sont pas seuls et se sentent encouragés à demander de l’aide dès le début. »
DES TRAITS PROPRES À CERTAINES RACES, MAIS DES PERSONNALITÉS UNIQUES
Il y a des chiens de toutes formes, tailles et couleurs. Chaque race a des besoins généraux en matière d’exercice, de stimulation sociale et d’alimentation, mais il est tout aussi important de se rappeler que chaque chien est unique, quelle que soit son ascendance.
« Il faut considérer chaque chien comme un individu », dit Wynne. Comme les frères et sœurs d’une même famille, chaque chien a sa propre personnalité et son propre tempérament.
En effet, même des clones parfaits de chiens diffèrent les uns des autres en raison de leurs environnements d’élevage uniques. Dans son livre Dog is Love (2019), Wynne décrit un homme tellement épris de son chien qu’il a payé pour en faire cloner deux descendants.
« Ces trois chiens sont génétiquement identiques, mais leur comportement est tout à fait différent », explique Wynne. « L’un des clones était très extraverti, l’autre très introverti. De minuscules différences dans les expériences de vie, dès le moment de la conception, s’accumulent peu à peu et peuvent produire des personnalités très différentes. »
En d’autres termes, l’expérience que vous avez eue avec une certaine race par le passé ne devrait pas forcément dicter votre choix de race pour un nouveau chien.
De plus, assurez-vous de bien vous renseigner sur la provenance de votre chien. Il en va de même pour les éleveurs et les éducateurs canins.
GARANTIR LA SÉCURITÉ DES CHIENS ET DES HUMAINS
Il est également important de comprendre comment interagir en toute sécurité avec des chiots, surtout si vous avez des enfants à la maison.
Le nouveau sondage de l’équipe de Rowena Packer a révélé que de nombreux soignants laissaient les enfants interagir avec les chiots d’une manière qui augmentait le risque de morsures : en les serrant dans les bras, en les dérangeant pendant leurs repas ou même en tirant sur leurs oreilles ou leur queue. Ces interactions stressantes étaient plus fréquentes pendant la pandémie, car les familles passaient plus de temps à la maison, ce qui offrait davantage d’occasions aux enfants (souvent eux-mêmes stressés ou en quête d'activités) d'ennuyer involontairement les chiots récemment accueillis.
« Nous savons qu’à travers le monde, pendant la pandémie, il y a eu des pics malheureux d’hospitalisations pédiatriques dues à des morsures de chien », explique Rowena Packer. « Il ne faut bien sûr pas que les enfants aient peur des chiens. Nous voulons simplement qu’ils interagissent avec ces animaux d’une manière douce et sereine. »
Des discussions familiales sur les comportements appropriés envers un chiot, et des limites clairement établies par les adultes, peuvent prévenir des accidents regrettables, comme des morsures ou des griffures.
Maria Kyle, responsable des études appliquées à Dogs Trust, recommande ce qu’elle appelle les « trois règles pour être le meilleur ami du chien » :
- Affection : montrer son affection de façon compréhensible pour le chien ;
- Espace : laisser de l’espace au chien lorsqu’il est occupé ;
- Choix : lui laisser le choix dans chaque interaction.
« Ces principes répondent aux comportements d’enfants qui précèdent souvent une morsure et les remplacent par des comportements positifs et sociaux qui construisent une relation sûre et affectueuse », écrit Maria Kyle. « Le rôle de supervision parentale est tout aussi important : rester proche, intervenir, et séparer [les enfants et les chiots] quand c’est nécessaire. »
RÉPARTIR LA RESPONSABILITÉ DES SOINS
Avant d’adopter un chiot, il est important de discuter de la répartition des responsabilités entre les membres du foyer.
Rowena Packer et ses collègues s’attendaient à ce que la charge des soins du chiot incombe principalement aux femmes, mais ils étaient loin de s'imaginer dans quelles proportions. Ils ont été surpris de constater que 95 % des personnes responsables des chiots considérés dans leur étude étaient des femmes !
La mère d’un enfant rapporte dans l’enquête que le stress lié au soin du chien l’a rendue moins patiente envers son propre enfant. Le chien, écrit-elle, « a du mal à rester seul, ce qui a posé des limites majeures dans ma vie ».
Une autre mère de deux enfants explique qu’elle « s’est sentie un peu frustrée que ses enfants ne tiennent pas leurs promesses et ne s'occupent pas davantage du chien ».
Bien que l’étude de Rowena Packer se concentre sur les familles avec de jeunes enfants, Clive Wynne rappelle que tout futur propriétaire doit s’assurer qu’il peut consacrer le temps nécessaire à son chien.
« Cet animal n’est pas un appareil électronique que vous pouvez débrancher quand vous sortez de chez vous ou que vous partez en vacances », rappelle-t-il. « Il est déraisonnable de laisser un chien seul à la maison pendant de longues périodes. »
Il faut considérer non seulement vos besoins, mais aussi les conséquences que votre comportement peut avoir sur le chien pour le reste de sa vie. Les recherches montrent que les chiots ayant subi des formes de négligence, des abus ou des traumatismes ont davantage de risques de développer des peurs, de l’anxiété et des comportements problématiques à l’âge adulte. Par exemple, une étude menée sur 4 500 chiens pendant près de 20 ans a révélé que ceux ayant connu des expériences négatives au cours de leurs six premiers mois de vie étaient beaucoup plus susceptibles de manifester des comportements craintifs ou agressifs plus tard. Assurez-vous donc que votre emploi du temps permette à votre chiot de recevoir suffisamment de temps, d’attention et de soins pour s’épanouir.
EN RÉSUMÉ
Bien que les chiots soient « incroyablement mignons », ils peuvent aussi, les premiers mois, être « casse-pieds », reconnaît Clive Wynne. Il recommande aux amoureux des chiens (surtout aux débutants) d’envisager d’adopter un chien adulte issu d’un refuge.
Rowena Packer et ses collègues ont constaté que la plupart des propriétaires adoraient leurs chiots adoptés pendant la pandémie, et que seuls 6 % des répondants avaient envisagé ou envisageaient encore de s'en séparer, la plupart étant des personnes qui n'avaient jamais eu de chien auparavant. Cela dit, 37 % des foyers ont eu du mal à s’adapter à leur nouveau chien, et environ 30 % ont signalé que deux ou plusieurs aspects de l'accueil d’un chien s’étaient révélés plus compliqués que prévu.
« Nous essayons simplement de faire comprendre aux gens qu'ils doivent faire ce choix en conscience, et qu’une bonne préparation, même frustrante, peut éviter bien des peines à l’avenir », conclut Rowena Packer.
Clive Wynne et Katrina Holland ont tous deux approuvé les conclusions de l’équipe de Rowena Packer, tout en soulignant une limite majeure de l’étude : l’absence d’un véritable groupe témoin (des foyers ayant acquis des chiots avant la pandémie).
Accueillir un chien, quel que soit son âge, dans une famille peut être une expérience éprouvante, mais cela peut aussi mener à des relations parmi les plus gratifiantes d’une vie.
« [Mon chien est] très drôle, et j’ai l’impression qu’il me comprend ; il me remonte toujours le moral en me faisant des câlins ou simplement en étant là », a écrit un adolescent de treize ans dans le cadre de l’enquête. « Et comme je n’ai pas de frères et sœurs, c’est un peu comme avoir un petit frère mignon, mais beaucoup moins agaçant qu’un frère le serait ! »
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.