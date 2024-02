Argentine : un sanctuaire de faune "impénétrable" vient d'ouvrir ses portes

Manuel Roseo vivait au milieu du Gran Chaco, une forêt de plaine chaude et semi-aride qui couvre le nord de l'Argentine et s’étend en Bolivie, au Paraguay et au Brésil. Il s’agit de la deuxième plus grande forêt d'Amérique du Sud après l'Amazonie et elle est également l'un des biomes les plus menacés de la planète, selon le Fonds mondial pour la nature (WWF).