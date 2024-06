Attaques de bateaux : pour les orques juvéniles, ce ne serait qu’un jeu

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé des vidéos en ligne d'orques adoptant des comportements agressifs, comme la chasse, ainsi que des vidéos montrant les animaux en train de jouer avec leur nourriture, des méduses ou encore du varech, et aucun signe d'hostilité n'a été constaté.

« Elles s’approchent calmement [d’un bateau] puis poussent doucement le safran du bout du nez ; on dirait qu’elles jouent », explique Alex Zerbini , président du comité scientifique de la Commission et chercheur principal à l’université de Washington à Seattle. « Ce comportement n'a rien à voir avec de l’agressivité. »

« Ces orques ne savent pas vraiment que leur jeu cause du tort… Ce n’est pas quelque chose d'intentionnel », ajoute Zerbini. « Adolescents, nous faisons des choses que nous ne ferions peut-être pas en tant qu’adultes. Nous sommes plus téméraires », souligne-t-il.

Rob Lott, coordinateur de campagne à la Whale and Dolphin Conservation, une organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni, soutient cette théorie.