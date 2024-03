Inédit : une orque observée en train de tuer un grand requin blanc à elle seule

Les orques sont connues pour chasser des proies parfois très imposantes en groupe, c’est pourquoi le nouveau comportement de Starboard se démarque autant, explique Alison Towner, spécialiste des requins à l’Université de Rhodes, qui a dirigé une nouvelle étude publiée dans la revue African Journal of Marine Science.

« La stratégie de prédation de Starboard nous a vraiment surpris », admet Towner. « Par le passé, nous l’avions vu chasser à proximité d’autres orques et faire preuve d’un travail d’équipe pour parvenir à capturer les requins blancs et accéder à leurs foies. »

Port et Starboard (« Bâbord » et « Tribord » en anglais, nommés ainsi en référence à leurs nageoires dorsales courbées), qui sont probablement frères, chassent et tuent des requins plat-nez et des grands requins blancs dans la région depuis 2015 en utilisant une technique spéciale : les deux orques déchirent la ceinture scapulaire des requins afin d’accéder à leur foie, riche en calories, et laissent le reste des carcasses intact.

Lors de la chasse en solitaire de Starboard, Port a été aperçu à proximité, mais a gardé ses distances ; cela pourrait indiquer que les deux frères sont en train d’apprendre à travailler seuls, bien qu’il soit difficile de le savoir avec certitude.

Ce qui ne fait aucun doute, en revanche, c’est que « la technique de Starboard met en évidence sa puissance et son expérience », affirme Towner. UN COMPORTEMENT RARE

Les orques, qui vivent dans les eaux du monde entier, font preuve d’une grande adaptabilité et d’une grande créativité dans leurs stratégies de capture de différentes proies, telles que des requins, des poissons et des mammifères marins, révèle Robert Pitman, écologiste marin à l’Université d’État de l’Oregon.

Pour maîtriser des proies plus grosses, telles que des baleines, certaines orques peuvent chasser « en meute », à la manière des loups, un comportement qui a suscité beaucoup d’intérêt ces dernières années.

Une population de l’Antarctique recourt par exemple à une technique unique pour chasser certaines proies réfugiées sur des morceaux de banquise : les prédatrices foncent ensemble sur la glace puis pivotent sur le côté à l’unisson, créant une vague assez puissante pour déstabiliser et faire basculer leurs proies dans l’eau. En Russie, en 2017, des orques ont également fait équipe pour tuer une baleine boréale, et en Australie, des scientifiques ont observé des groupes d’au moins douze individus en train de tuer des baleines bleues, le plus grand animal de la planète.

Les orques savent toutefois aussi chasser en solitaire. Au large de la côte ouest de l’Amérique du Nord, les orques « travaillent la plupart du temps seules, mais restent en groupe pour de nombreuses autres raisons et partagent souvent leur proie, le saumon, lorsqu’un individu parvient à en attraper un », explique Hanne Strager, biologiste et autrice de The Killer Whale Journals: Our Love and Fear of Orcas.

La chasse en solitaire d’espèces plus grandes présente néanmoins des risques plus importants. « Il est rare de voir des orques en solitaire, probablement parce que la chasse en groupe leur permet de chasser plus efficacement et d’attraper des proies de tailles beaucoup plus variées », suggère Pitman. Elles peuvent également travailler seules si l’animal leur paraît vulnérable (s’il est malade ou jeune par exemple), comme dans le cas du grand requin blanc chassé par Starboard.

« Je ne suis pas surpris, pour être honnête », confie Simon Elwen, chercheur spécialisé en orques et directeur de l’organisation à but non lucratif Sea Search, établie au Cap, en référence à l’exploit remarquable de Starboard.