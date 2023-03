Ces orques ne mangent que le foie des requins qu'elles chassent

Selon une autre théorie, Port et Starboard auraient, individuellement ou avec leur sous-groupe, développé ce nouveau comportement dans le but de protéger leurs dents qui s’usent face à la peau rugueuse des requins. Le foie d’un requin blanc est suffisamment gros pour constituer un repas complet, et ne nécessite pas le même niveau de travail et d’usure que s’il fallait déchiqueter entièrement le corps.

Les orques d’Afrique du Sud sont difficiles à étudier car elles ne restent jamais longtemps au même endroit, mais aussi car la plupart des données sont « opportunistes », les chercheurs comptant beaucoup sur les observations rapportées par les scientifiques citoyens et amateurs de baleines, explique Elwen.

La vidéo enregistrée pourrait toutefois constituer un élément de preuve essentiel, puisqu’elle montre Starboard en train de pratiquer la fameuse technique en présence de quatre autres orques. De nombreuses espèces de baleines et de dauphins présentent des signes de culture : elles transmettent par exemple certains dialectes, stratégies de chasse et autres comportements aux prochaines générations. La culture n’est pas très répandue dans le règne animal ; le plus souvent, seules des espèces sociales dotées d’une longue vie et d’un grand cerveau, comme les corbeaux et les grands singes, en font preuve.

Que Port et Starboard aient ou non inventé ce comportement, « il est probable que celui-ci se répande », affirme Elwen.

UNE MAUVAISE NOUVELLE POUR LES REQUINS

Selon Towner, ce comportement pourrait être catastrophique pour certaines espèces de requins, dont la plupart sont déjà en déclin. Les requins plat-nez ont disparu de la région, tout comme les grands requins blancs, ce qui a entraîné l’effondrement de l’industrie touristique des cages à requins du Cap, sans parler de la diminution du nombre d’animaux à étudier pour la biologiste.

La surpêche non réglementée constitue une menace bien plus grande que Port et Starboard pour les populations de requins, mais les prédateurs ont ajouté une pression supplémentaire sur des animaux déjà en difficulté, poursuit-elle.

L’absence des requins plat-nez et des grands requins blancs, qui sont des superprédateurs, pourrait produire un effet ricochet sur l’ensemble de l’écosystème de la côte sud-africaine. Par exemple, il est possible que le nombre d’espèces proies, comme les phoques et les poissons, commence à augmenter face à la disparition de leurs prédateurs. D’après ses recherches, d’autres espèces de requins, comme le requin-cuivre, commencent déjà à s’emparer de la place de chef.

« Vingt ans de stabilité. Puis deux orques sont apparues, et tout s’est écroulé », commente Elwen au sujet de la chute des populations de requins.

Sur les réseaux sociaux, certains ont exprimé leur frustration quant à l’impact des orques sur les entreprises locales, en particulier sur le tourisme lié aux grands requins blancs. Pour sa part, Towner aborde la situation avec un mélange de fascination et de désespoir.

« J’aimerais pouvoir donner un peu d’espoir. Ce phénomène reflète la fragilité de l’équilibre de la nature ; si ce dernier est perturbé de quelque manière que ce soit, les conséquences peuvent être très lourdes », conclut-elle.