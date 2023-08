Ces araignées chassent des poissons faisant cinq fois leur taille

Pas facile la vie de petit poisson. Les prédateurs vous traquent dans les profondeurs. Les humains vous tendent des pièges avec leurs crochets. Et d'autres espèces, plus qu'on ne le croit à vrai dire, peuvent s'abattre sur vous à tout moment depuis la surface.

Sur les 109 familles d'arachnides recensées à travers le monde, 8 sont capables de capturer et de manger de petits poissons. Certaines peuvent même s'attaquer à des cibles pesant cinq fois leur poids.

Ces araignées sont très répandues sur notre planète. L'étude en question, publiée en 2014 dans la revue PLOS ONE , indique que les dolomèdes sont présentes sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique. Elles raffolent particulièrement des étendues d'eau chaude et pauvre en oxygène, comme les zones humides de Floride, où les poissons viennent régulièrement chercher de l'eau riche en oxygène près de la surface.

Au moins 18 espèces d'araignées piscivores ont été observées en pleine action à ce jour, notamment Dolomedes triton aux États-Unis, Pardosa peudoannulata en Inde et Dolomedes plantarius au Royaume-Uni.

Ces découvertes ont été rassemblées par Martin Nyffeler de l'université de Bâle, en Suisse, et Bradley Pusey de l'université d'Australie-Occidentale, située à Albany en Australie. Les deux biologistes ont commencé par chercher des articles dans les revues scientifiques et des publications sur Internet documentant la consommation de poissons par des araignées. Ils ont ainsi recensé 89 occurrences, dont la moitié n'avaient encore jamais été publiées dans la littérature scientifique, ce qui leur a permis de dresser un portrait plus détaillé de ce comportement inhabituel.