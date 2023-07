Serval contre serpent, un duel improbable

Les servals ressemblent un peu à des guépards qui se seraient étirés après une sieste et qui auraient décidé de rester ainsi. Ces chats sauvages de taille moyenne, aux longues jambes et au long cou, sont élégants et élancés lorsqu'ils se déplacent dans les prairies, les zones humides et les forêts de l'Afrique centrale et australe, leur région d'origine.

Le pelage des servals est unique, de couleur miel et orné de taches parfois si proches les unes des autres qu'elles ressemblent à des rayures. Cette caractéristique leur permet de se fondre dans l'ombre des herbes de la savane et des arbres de la forêt, se cachant ainsi de leurs prédateurs, notamment les hyènes, les chiens sauvages et les léopards.

Les plus longues pattes et les plus grandes oreilles de tous les félins font des servals des chasseurs exceptionnels. Ils peuvent voir au-dessus des hautes herbes de la savane, faire des bonds spectaculaires de près de 3 mètres pour attraper des oiseaux au vol et courir à une vitesse pouvant atteindre 80 kilomètres à l'heure. Leurs oreilles peuvent paraître grandes par rapport à leur queue courte et à leur petite tête, mais c'est tout à son avantage : elles leur permettent d'entendre chaque couinement et chaque bruit des proies, y compris des rongeurs qui se déplacent sous terre.

Les servals sont des prédateurs embusqués. Leur vue est bonne, mais il leur suffit parfois d'entendre leur proie pour l'attraper, s'accroupir et bondir sur le malheureux rongeur, le petit reptile ou l'oiseau. Ses griffes acérées lui permettent de sortir poissons et grenouilles de l'eau et d'extraire les rongeurs de leurs terriers souterrains. Ils chassent surtout la nuit, mais sont parfois actifs au crépuscule ou à l'aube.

Toutes ces qualités permettent aux servals d'abattre leurs proies dans la moitié de leurs tentatives, soit un taux de réussite supérieur à celui des lions chassant ensemble.