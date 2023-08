Les kangouroux, des boxeurs inégalés

Les femelles ont un seul bébé à la fois, qui naît à l'état d'embryon pas plus grand qu'une cerise. Le petit grimpe immédiatement dans la poche de sa mère où se trouvent quatre tétines, et n'en sort que deux mois plus tard. Jusqu'à l'âge de huit mois environ, les joeys, très vulnérables, plongent rapidement pour se réfugier dans la poche de leur mère au moindre danger. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, on peut souvent voir la tête et les pieds des jeunes kangourous sortir de la poche.