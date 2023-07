Quand deux chiens de prairie se battent, c'est aussi cocasse que violent

Les chiens de prairie à queue noire (Cynomys ludovicianus), la plus connue des cinq espèces de chiens de prairie, vivent dans des communautés plus importantes, appelées « villes », qui peuvent compter plusieurs centaines d'individus. Elles couvrent généralement un tout petit peu plus d'un kilomètre carré, mais certaines sont beaucoup plus étendues. La plus grande ville de chiens de prairie recensée couvrait environ 65 000 kilomètres carrés et abritait peut-être 400 millions de chiens de prairie.