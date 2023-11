Les orques harcèlent et tuent des marsouins... sans pour autant les manger

En 2005, Deborah Giles, directrice scientifique et de recherche pour l’organisation à but non lucratif Wild Orca, a été témoin d’une scène qu’elle n’oubliera jamais : un marsouin (Phocoena phocoena) mort, monté sur le rostre d’un groupe d’orques (Orcinus orca) au large de l’État de Washington.

« Mais qu’est-ce que c’est que ça ? », s’est-elle alors demandé. « Ça n’avait pas de sens. »

Les scientifiques ont observé ce phénomène pour la première fois en 1962 chez les orques résidentes du Sud. Depuis, de nombreux témoins ont constaté plus de 70 incidents de même genre. En 2005, on en a recensé 10.

Souvent en groupe, ces orques piscivores poussent les marsouins avec leur rostre, les tiennent entre leur mâchoire et les hissent au-dessus de l’eau. Parfois, les orques jouent avec leurs victimes en leur permettant de s’échapper avant de les attraper à nouveau. Certaines sont plus agressives encore : elles lancent les marsouins, les frappent avec leurs nageoires ou les secouent dans leur bouche. La plupart du temps, les marsouins meurent à la suite d’un tel traitement.

En raison de la pollution sonore, de la contamination et de la faible disponibilité des proies, il ne reste plus que 75 orques résidentes du Sud. Elles ont été inscrites sur la liste des espèces en voie de disparition aux États-Unis en 2005. Chez les orques résidentes du Nord et les orques résidentes de l’Alaska, les deux autres populations présentes dans l’est du Pacifique Nord, ce tel harcèlement n’a été observé que de rares fois.

Dans le cadre d’une étude publiée le mois dernier dans la revue Marine Mammal Science, Deborah Giles et ses collègues ont examiné 78 cas d’orques résidentes du Sud ayant harcelé ou tué des marsouins communs ou des marsouins de Dall (Phocoenoides dalli) dans la mer des Salish entre 1962 et 2020. Ils les ont regroupées en fonction de caractéristiques telles que le groupe auxquelles elles appartiennent, le sexe et l’âge.

Ils ont constaté que ce comportement était généralement le même pour tous les âges et les sexes, bien que quatre individus, dont trois femelles, aient montré une tendance particulière à interagir avec les marsouins, avec cinq incidents observés par animal.