Pourquoi y a-t-il tant de requins-tigres dans le triangle des Bermudes ?

Les requins-tigres peuvent être observés dans les eaux tropicales et subtropicales du monde entier. Ils mesurent en général de 3 mètres à 4 mètres de long, pour un poids allant de 385 à 635 kg. Les plus grands spécimens peuvent dépasser les 5 mètres de long. Ces requins doivent leur nom aux rayures verticales foncées que l'on trouve principalement chez les juvéniles. À mesure qu'ils grandissent, les lignes commencent à s'estomper pour disparaître presque complètement.

Ce sont des charognards accomplis, dotés d'excellents sens de la vue et de l'odorat et jouissant d'un nombre de proies presque illimité. Ils ont des dents acérées et des mâchoires puissantes qui leur permettent de briser les carapaces des tortues de mer et des palourdes. Le contenu de l'estomac des requins tigres capturés comprenait des raies, des serpents de mer, des phoques, des oiseaux, des calmars et même des plaques d'immatriculation et des vieux pneus.