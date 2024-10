Kenya : les aigles martiaux chassent des lionceaux pour les manger

Bien que les supposés « rois de la jungle » puissent dominer les terres qu’ils foulent, cet incident et d’autres événements semblables montrent que les lions d’Afrique (Panthera leo) ne sont pas toujours au sommet de la chaîne alimentaire lorsque la menace surgit du ciel. En réalité, les aigles martiaux s’attaqueraient vraisemblablement aux lionceaux lorsque l’occasion se présenterait à eux, ont récemment rapporté Richard Stratton Hatfield et ses collègues dans la revue Ecology and Evolution.

« C’est une véritable preuve de la nature prédatrice des aigles martiaux », assure le doctorant.

LA REINE DU CIEL

L’envergure des aigles martiaux peut dépasser les deux mètres. Les femelles adultes pèsent plus de 4,5 kilogrammes, tandis que les mâles adultes pèsent généralement près de 3 kilogrammes. Bien que de taille et d’écologie comparables à celles de l’aigle royal (Aquila chrysaetos), l’espèce tue souvent des proies plus grosses. Ces oiseaux plongent en piqué et enfoncent leurs serres acérées dans l’épine dorsale de leur proie, à l’arrière de leur crâne, emportant parfois de jeunes impalas ou gazelles bien au-dessus de leur catégorie de poids. « [Leurs serres] sont juste de véritables engins de mort », affirme Richard Stratton Hatfield. « Du point de vue des prédateurs, ce qu’ils sont capables de faire est impressionnant. »

Ce n’est que récemment que l’équipe de Richard Stratton Hatfield s’est rendu compte que ces oiseaux chassaient également d’autres prédateurs. Elle a recueilli sept témoignages, y compris de l’incident de 2012, qui décrivaient des aigles martiaux en train de s’attaquer à des lionceaux, entraînant ainsi la mort de neuf d’entre eux, une dixième ayant évitée de justesse. La plupart de ces cas impliquaient probablement des femelles de grande taille, soupçonne Richard Stratton Hatfield, bien que deux d’entre eux mettaient en cause des juvéniles.

Le cas le plus ancien remonte à 2008, lorsqu’un photographe a immortalisé un aigle se nourrissant d’un lionceau fraîchement tué ; tandis que le plus récent date de 2023, lorsqu’un guide de safari a aperçu un aigle juvénile chasser et tuer un lionceau suffisamment grand pour que le rapace ne soit pas en capacité de s’envoler avec lui.

LE RAPPORT BÉNÉFICE/RISQUE

Contrairement à ce que laisseraient penser leurs exploits aériens, les aigles martiaux sont généralement peu enclins à prendre des risques. « Lorsqu’ils s’attaquent à un lionceau, ils sont conscients des risques qu’ils encourent », révèle Richard Stratton Hatfield. Tous les enregistrements ne semblent cependant pas témoigner de cette infinie prudence.

Dans le seul cas où la proie n’a pas été tuée, un aigle martial plongeait en piqué pour attraper un lionceau de six semaines juste à côté de sa mère. La lionne a repéré le danger en approche et a « littéralement bondi en l’air pour essayer de [faire choir] l’aigle martial », décrit Richard Stratton Hatfield. « On voit précisément les yeux de la lionne se fixer sur quelque chose, puis elle se tapit et s’élance. »