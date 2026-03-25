Attention : "sauver" un animal sauvage peut revenir à le kidnapper... et le condamner

L'année dernière dans la province canadienne d'Alberta, Raelee Barth et son équipe ont recueilli 112 lièvres parmi lesquels au moins soixante-sept avaient été enlevés. Elle précise que, malheureusement, le taux de survie des lapins n'est généralement que d'environ 10 %.

« Cela s'accompagne d'une grande tristesse à l'idée de tout ce dont on les a privés », affirme Jessica Chiarello. « Dans beaucoup de cas, cela part de bonnes intentions qui tournent mal. »

Ironiquement, ce sont peut-être les personnes qui aiment les animaux qui sont les plus susceptibles de commettre cette erreur. Une analyse de la littérature scientifique a montré que l'anthropomorphisme, le fait d'attribuer des qualités humaines à un animal, peut susciter de l'empathie mais que cela peut également nuire à la faune : « On le constate lorsque les humains projettent leur compréhension des besoins de leurs propres enfants sur de jeunes animaux. »

QUELS SONT LES RISQUES ?

Lorsqu'un animal en bonne santé est enlevé, le compte à rebours commence et ses chances de survie ou de remise en liberté s'amenuisent, notamment s'il n'est pas immédiatement confié à un centre agréé de réhabilitation de la faune.

Les faons nouveaux-nés, comme celui qui a été emmené chez Connie Hall dans un état critique, ont besoin d'être hydratés dans les heures qui suivent leur naissance mais il ne faut pas leur donner du lait de vache car il provoque des ballonnements, une affection potentiellement mortelle. Ils ont également besoin du colostrum de leur mère, un des composants essentiels du lait maternel dans les sept heures environ qui suivent leur naissance, explique Connie Hall. Les lapereaux ont eux aussi besoin du lait de leur mère et sont sensibles aux ballonnements.

Si l'on ramène des oisillons chez soi et qu'on leur donne une alimentation inadaptée, ils peuvent développer une maladie métabolique susceptible d'entraîner une fragilité osseuse et de compliquer leur récupération. De nombreuses personnes bien intentionnées donnent de la nourriture ou de l'eau aux oiseaux sauvages, ce qui peut provoquer l'entrée de liquide dans les poumons d'un oiseau en bonne santé, entraînant une pneumonie et probablement la mort.

De nombreux animaux enlevés, en particulier les proies et les ongulés, subissent un stress important et sont sujets à la myopathie de capture, une maladie métabolique qui épuise les muscles, endommage les organes et est presque toujours mortelle, parfois en quelques minutes. « En gros, ils sont tellement stressés... que cela peut entraîner une insuffisance rénale, des problèmes cardiaques et, souvent, ils en meurent », explique Raelee Barth.

De plus, des taux de cortisol assez élevés, également causés par le stress, peuvent déclencher une réaction du cœur, en particulier lorsqu'ils sont associés à une déshydratation, ajoute Erica Miller, experte en médecine de la faune sauvage et vétérinaire au sein du Wildlife Futures Program à l'université de Pennsylvanie (Penn). Le stress et une mauvaise alimentation peuvent également provoquer un déséquilibre des bactéries du système digestif chez les lapins ou les cerfs, entraînant une infection mortelle.

Comme si tout cela ne suffisait pas, dans certains États américains, le simple fait de retirer un animal de son milieu naturel revient à le condamer à mort. Erica Miller explique que, dans les comtés touchés par la maladie neurologique des cervidés, qui est contagieuse et mortelle, les soigneurs ne sont pas autorisés à réhabiliter les cerfs afin d'éviter la propagation de la maladie. Cela peut conduire à l'euthanasie dès que le cerf est emmené dans un refuge. En Arkansas et dans le Nebraska, il est interdit de réhabiliter des cerfs sur l'ensemble du territoire. Par conséquent, si l'animal n'est pas immédiatement ramené à l'endroit exact où il a été trouvé, il sera euthanasié. Dans certains États des États-Unis, il est aussi illégal de réhabiliter certaines espèces vectrices de la rage ; par exemple, dans l'Idaho, un ratonneau serait probablement euthanasié quel que soit son état de santé.

IL RESSEMBLE À UN CANARD MAIS SE PREND POUR UN HUMAIN

Il arrive également qu'un animal enlevé s'imprègne d'un être humain. Ce phénomène est particulièrement fréquent chez les canards et les cerfs. L'imprégnation est le processus par lequel les animaux nouveaux-nés apprennent qui ils sont, y compris les comportements propres à leur espèce. Par exemple, un canard élevé par un être humain pourrait ne pas comprendre qu'il est un canard. L'imprégnation est généralement un processus irréversible. Lorsqu'un animal imprégné n'a nulle part où aller, comme un sanctuaire qui accueille des résidents permanents, nombreux sont euthanasiés s'ils ne parviennent pas à surmonter leur peur des humains.

Raelee Barth se rappelle d'un faon enlevé qui souffrait de ballonnements et qui s'était déjà imprégné des humains lorsqu'il a été emmené à la clinique de l'Alberta.

« Au départ, c'était vraiment déchirant de voir à quel point il était désorienté » indique Raelee Barth. « Il n'arrêtait pas de gémir et essayait de nous suivre partout, nous avons dû tout faire pour l'en empêcher. »

Au bout d'une semaine, il a été placé avec d'autres faons dans l'espoir qu'il développe une peur saine des humains. Chaque faon doit passer un test visant à évaluer sa crainte des humains afin d'être relâché. Au grand soulagement de Raelee Barth, il a réussi le test et a pu être relâché.

Toutefois, tous les animaux ne sont pas aussi chanceux. « Aujourd'hui, j'ai reçu un appel d'une femme [qui] a un faon âgé d'entre six et sept mois » explique Connie Hall. « Elle l'a déjà imprégné. Il pense être un chien. C'est très frustrant. »

ALORS QUE FAIRE SI VOUS TROUVEZ UN BÉBÉ ANIMAL ?

Si vous trouvez un bébé animal seul, le mieux est de le laisser seul sauf s'il est manifestement blessé, par exemple s'il a été renversé par une voiture ou s'il saigne. Si vous n'êtes pas sûr, les centres de réhabilitation peuvent vous demander de prendre une photo ou une vidéo afin qu'un expert puisse déterminer s'il est nécessaire d'intervenir. Si l'animal est en bonne santé et qu'il s'agit d'une espèce ne transmettant pas la rage mais qu'il se trouve dans un endroit dangereux, au milieu de la route par exemple, vous pouvez l'éloigner d'environ 6 mètres de la route, là où sa mère devrait revenir.

« Il est rare qu'ils soient réellement abandonnés » indique Erica Miller. Si vous devez ramener un animal chez vous pour une raison quelconque, s'il est blessé par exemple, éloignez-le des autres animaux, ne lui donnez ni à manger ni à boire et installez-le dans un endroit calme, sombre et chaud. Appelez ensuite un centre de réhabilitation pour la faune ou un vétérinaire, vous ne pouvez pas emmener un animal sauvage à la SPA locale.

La plupart des centres pour la faune sauvage disposent d'une assistance téléphonique où vous pouvez laisser un message. S'il n'y a pas de centre près de chez vous, il y a probablement des vétérinaires indépendants agréés.