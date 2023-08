Pourquoi les alligators sont-ils toujours en érection ?

Plus de 10 000 espèces de reptiles de toutes formes et de toutes tailles parcourent la Terre, de la couleuvre au crocodile, et leurs appareils génitaux sont tout aussi variés.

La plupart des connaissances actuelles sur les organes génitaux des reptiles se concentrent sur les mâles, mais les scientifiques se tournent de plus en plus vers l'étude des femelles, une quête un peu plus difficile car les appareils génitaux des femelles sont situés à l'intérieur de l'animal.

Les alligators américains (Alligator mississippiensis) mâles sont toujours prêts, c'est là l'une de leurs particularités. La plupart des pénis d'autres animaux, sinon tous, se gonflent à partir d'un état de flaccidité, mais les alligators gardent le leur en érection permanente.

Et ce n'est pas tout : leur pénis jaillit de l'intérieur du corps de l'animal et rebondit comme un élastique. Diane Kelly, chercheuse et experte en phallus animal à l'université du Massachusetts, a indiqué à National Geographic en 2013 que ce pénis « élastique en érection permanente » était une vraie étrangeté.