Californie : malgré l'abondance de nourriture, les pélicans bruns meurent de faim

Fin avril, les centres de réhabilitation des animaux sauvages ont commencé à recevoir des rapports faisant état de pélicans repérés dans des endroits inhabituels comme les arrière-cours et les parkings des particuliers, dont beaucoup affichaient un comportement déroutant et semblaient léthargiques et gravement émaciés.

Une fois ces animaux ramassés, les experts en faune sauvage sont essentiellement obligés de faire du tri. « Ils sont déshydratés, ils sont léthargiques, ils ont froid, et ils pourraient être blessés », dit Smith. « On fait ce qu'on peut, mais parfois, il est déjà trop tard quand ils arrivent. »

Les pélicans bruns malades sont un mélange de juvéniles et d'individus plus âgés et adultes, avec de grands becs, de larges ailes et des corps qui donnent l'impression qu'il est facile de plonger pour aller chercher son dîner. Ils sont connus pour descendre en piqué d'une hauteur de plus de dix-huit mètres pour attraper leurs proies et peuvent vivre jusqu'à quarante ans.

Les experts enquêtent sur les autres facteurs qui pourraient expliquer pourquoi les pélicans bruns, qui ne sont plus considérés comme une espèce menacée, sont à nouveau en train de voir leur population décliner.

POURQUOI LES PÉLICANS BRUNS TOMBENT-ILS MALADES ?

Pendant un épisode de famine similaire survenu en 2022, presque 800 pélicans bruns ont été admis dans des centres de réhabilitation des animaux sauvages, dont 394 ont finalement été relâchés dans la nature, selon le U.S. Fish and Wildlife Service. Malheureusement, les nécropsies pratiquées n'ont pas permis d'en identifier les causes, explique Smith.

Depuis le début de l'année, 116 pélicans ont été admis dans le Santa Barbara Wildlife Care Network (SBWCN), un chiffre qui reste inférieur aux 270 enregistrés il y a quelques années.