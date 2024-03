Grippe aviaire : des cas ont été détectés aux deux pôles

Marcela Uhart est également autrice d’un rapport édifiant sur la mortalité liée à la grippe aviaire chez les animaux en Amérique du Sud. Entre octobre 2022 et novembre 2023, le virus a tué près de 600 000 oiseaux et plus de 50 000 mammifères appartenant respectivement à au moins 82 et 10 espèces différentes, principalement au Pérou et au Chili.

Plus d’une dizaine d’États ont conjointement confirmé des infections chez plus de 90 000 volailles de basse-cour et commerciales. Un chiffre peu élevé si on le compare aux plus de 9,5 millions de poulets et 208 millions de dindes abattus chaque année aux États-Unis, précise Shilo Weir, porte-parole de l’Animal and Plant Health Inspection Service (Service d’inspection sanitaire des animaux et des plantes) de l’USDA.